Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

O homem que foi diagnosticado com coronavírus - o segundo caso registrado no Espírito Santo - viajou para fora do estado e está fazendo isolamento em um hotel. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Vila Velha, o paciente "saiu do isolamento por conta própria e viajou com destino a São Paulo".

Ainda segundo a prefeitura, o homem já foi localizado pela Polícia Federal e encontra-se em isolamento num hotel da capital paulista e tem viagem agendada para Londres para o dia 16, porém está aguardando a liberação para viajar e sair do isolamento.

Your browser does not support the audio element. Homem do ES com coronavírus viajou para SP sem autorização

O paciente apresenta no dia de hoje apenas tosse, conforme relato da infectologista da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha que manteve contato telefônico com ele.

Na ocasião, o paciente alegou que saiu do isolamento ainda no Espírito Santo, por achar que não tinha nada", após obter informação do resultado negativo para Influenza, segundo ele, pelo Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu atendimento após consulta no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha.

Conforme apurado pela Vigilância Epidemiológica, o paciente foi para a casa de sua mãe e permaneceu isolado em um cômodo da residência com máscara. No local, estiveram além da mãe, a irmã e o cunhado.

Apenas os dois últimos apresentaram sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, mialgia, fraqueza, espirro e calafrio e foram submetidos ao isolamento domiciliar. A mãe permanece assintomática.