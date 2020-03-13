OMS defende que países coloquem restrições agressivas contra coronavírus

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia Crédito: Divulgação

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que quanto mais países com casos de coronavírus colocarem em prática restrições de maneira mais agressiva, mais cedo "vamos no livrar" do coronavírus.

Durante coletiva de imprensa, a OMS informou que a nação que pensar "isso não acontecerá aqui" estará cometendo erro mortal. "Temos que estar à frente do vírus, apesar dos impactos econômicos", ponderou a organização.

Os representantes da OMS se esforçaram em deixar clara a necessidade de distanciamento social em diversas partes do mundo, apoiando restrições de viagens, cancelamento de eventos e isolamento de doentes. "Distanciamento social é necessário para evitar mortes por coronavírus. Se as restrições de viagens tivessem sido adotadas mais cedo, teríamos evitado a pandemia", afirmou a organização.

Ainda de acordo com os representantes da OMS, as experiências da China, Coreia do Sul e Cingapura demonstram eficácia do isolamento de doentes, e todos os países têm lições para compartilhar sobre combate ao coronavírus. "Uma pessoa severamente doente deve fazer teste para coronavírus e ficar isolada", afirmou.