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Rebatendo Maia

Guedes promete medidas para conter crise do coronavírus em 48 horas

Ministro vai se reunir com bancos para discutir medidas para empresas e não descarta ação com FGTS. Ele aproveitou para cobrar o Congresso sobre o avanço das reformas

Publicado em 13 de Março de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 10:57
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na manhã desta sexta-feira (13) que vai apresentar em 48 horas medidas econômicas para combater os efeitos do coronavírus.
Os comentários são uma resposta a declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que reclamou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, da demora do governo em apresentar iniciativas para empresas e a para a atividade do país em meio ao avanço da pandemia.
"Quero atender o pedido do presidente Rodrigo Maia dizendo que estamos atentos, da mesma forma que ele pediu. Estamos reagindo em 48 horas", disse Guedes.

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COBROU REFORMAS

O ministro, no entanto, aproveitou para cobrar o Congresso sobre o avanço das reformas. "Gostaria também que as principais lideranças políticas do país reagissem também com muita velocidade a nossas reformas para reforçar a saúde econômica do Brasil", disse.
Segundo o ministro, bancos públicos serão usados para ajudar empresas que eventualmente entrarem em dificuldades. Ele tem reunião nesta sexta com os presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e da Caixa, Pedro Guimarães. A expectativa é de um anúncio sobre medidas ainda nesta sexta.
Segundo o ministro, também estão sendo tomadas medidas de flexibilização de saques de recursos, como no caso do PIS/Pasep. Perguntado, o ministro não descartou medidas voltadas ao FGTS.
Na entrevista à Folha, Maia disse que o governo tem de apresentar medidas de curto prazo para discussão do combate à crise causada pelo coronavírus. Segundo ele, a ausência desse tipo de proposta incomodou deputados e senadores que se reuniram com Guedes na quarta (11). 
"Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar. Se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada", disse.
As propostas econômicas em andamento no Congresso, listadas por Guedes em ofício enviado aos parlamentares na terça (10), segundo o deputado, não resolvem a turbulência nos próximos meses. Para Maia, a reforma administrativa, ainda a ser enviada pelo governo, não é uma solução no momento. 

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