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Covid-19

Venezuela confirma primeiros dois casos de coronavírus

A vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, disse que os pacientes estão sob quarentena após testarem positivo vindos de Madri, na Espanha, no começo de março

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 15:17
Bandeira da Venezuela Crédito: Pixabay
A Venezuela confirmou nesta sexta-feira (13) os dois primeiros casos de contaminação por coronavírus. A vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, disse que os pacientes estão sob quarentena após testarem positivo vindos de Madri, na Espanha, no começo de março. A notícia aumentou a preocupação entre médicos e demais profissionais da saúde que temem um colapso no já fragilizado sistema de saúde pública da Venezuela
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O país decidiu suspender as aulas e vai exigir que quaisquer pessoas que façam uso do transporte público usem máscaras. Nesta quinta, 12, Rodríguez anunciou a suspensão de voos vindos da Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.

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