Venezuela confirma primeiros dois casos de coronavírus

A Venezuela confirmou nesta sexta-feira (13) os dois primeiros casos de contaminação por coronavírus. A vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, disse que os pacientes estão sob quarentena após testarem positivo vindos de Madri, na Espanha, no começo de março. A notícia aumentou a preocupação entre médicos e demais profissionais da saúde que temem um colapso no já fragilizado sistema de saúde pública da Venezuela