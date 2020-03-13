Entenda a confusão sobre o teste de coronavírus em Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, usam máscaras cirúrgicas em live no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook

Uma confusão de informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcou o final desta manhã desta sexta-feira (13). Primeiro, a emissora de TV americana Fox News divulgou que o primeiro exame para coronavírus teria dado positivo. A informação foi creditada ao filho mais novo do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Entretanto, pouco depois, em suas redes sociais, o chefe do Executivo nacional anunciou que o teste deu negativo, sem informar se tratava-se do primeiro ou do segundo.

A Gazeta. No Twitter, ele escreveu que o teste não foi concluído, sem deixar claro se falava de um exame ou de dois. Depois, a emissora divulgou que o filho do presidente deu informações contraditórias. O deputado federal voltou ao Twitter e disse que jamais falou com alguém da imprensa que o exame tinha dado positivo. A Fox havia informado em seu site que Eduardo disse que exame inicial tinha dado positivo e que a Presidência aguardava a contraprova . Com base nisto, vários veículos replicaram a informação, inclusive. No Twitter, ele escreveu que o teste não foi concluído, sem deixar claro se falava de um exame ou de dois. Depois, a emissora divulgou que o filho do presidente deu informações contraditórias. O deputado federal voltou ao Twitter e disse que jamais falou com alguém da imprensa que o exame tinha dado positivo.

- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

Mais uma vez, entretanto, não ficou claro se ele estava se referindo ao primeiro ou ao segundo teste.

A Fox é um canal de notícias americano a cabo fundado em 1996 e que pertence à gigante das comunicações Fox Corporation.

John Roberts, correspondente-chefe da Fox da Casa Branca escreveu em seu Twitter destacando que Eduardo primeiro afirmou que o exame preliminar deu positivo e, depois, voltou atrás.

After telling @FoxNews that his father had a preliminary POSITIVE test for coronavirus, Eduardo Bolsonaro now tells @FoxNews the test was NEGATIVE. Bolsonaro says has been in touch with the White House. — John Roberts (@johnrobertsFox) March 13, 2020

Depois, o jornalista postou um esclarecimento "vindo do Brasil": Eduardo disse à Fox que o segundo teste de Bolsonaro deu negativo para coronavírus.

Clarification coming in from Brazil...Eduardo Bolsonaro tells @FoxNews that a second, confirmative test on @jairbolsonaro has come back NEGATIVE for coronavirus — John Roberts (@johnrobertsFox) March 13, 2020

SECRETÁRIO VOLTOU DOS EUA COM CORONAVÍRUS

O exame foi realizado em Bolsonaro após o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, ter sido confirmado com a doença. Eles viajaram com uma comitiva aos Estados Unidos onde, inclusive, encontraram o presidente americano Donald Trump.

O presidente minimizou na terça (10) a doença que se espalha a nível mundial e que um dia depois foi classificada como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Muito do que tem ali é mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga, disse em evento em Miami. Na segunda-feira (9). ele já havia dito que a disseminação da doença estava super dimensionada.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste. Eduardo também fez exames para saber se está com coronavírus. Ainda não há informações sobre os resultados.

Bolsonaro tem recebido visitas no Palácio da Alvorada nesta sexta. O procedimento é o mesmo desde a tarde de quinta (12): para todos que chegam e para os seguranças de Bolsonaro, ao adentrar as dependências internas da residência oficial recebem uma máscara cirúrgica.

Em uma live em sua página do Facebook na quinta ele apareceu ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ambos de máscara. No vídeo, ele falou sobre a pandemia de coronavírus e pediu a suspensão das manifestações marcadas neste fim de semana - atos pró-governo.

"Estou de máscara porque uma das pessoas que veio no meu voo desceu em São Paulo, fez exames e deu positivo. Não tem o resultado do meu ainda. Estão dizendo que deu negativo. Tomara que esta fake news seja verdade", afirmou na transmissão.

O uso dessas máscaras é recomendado para indivíduos que já estão doentes e as utilizam para evitar transmitir infecções para outras pessoas. A máscara é mesma usada por Bolsonaro ontem na tradicional live de quinta-feira. Para evitar o contágio, recomenda-se o uso da máscara N95, o tipo usado pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, enquanto acompanhava Bolsonaro na transmissão ao vivo.

VISITAS NO ALVORADA

Cedo nesta sexta, o presidente recebeu a visita do secretário especial para Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia. Ele chegou ao Palácio por volta das 7h40 e permaneceu por cerca de uma hora. Pouco depois das 10h, chegaram ao Alvorada, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e depois Sergio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares.

Ramos saiu às 11h, sem máscara, e seguiu para o Planalto, onde a cúpula de ministros realiza reunião sobre as medidas em relação ao coronavírus. Já Camargo ainda está reunido com Bolsonaro. O chefe do Executivo aguarda resultado dos seus exames para a presença ou não do Covid-19.