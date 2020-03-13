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Bolsonaro está com coronavírus, diz jornal

O presidente apareceu nesta quinta-feira (12) em uma transmissão pela internet, acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de uma intérprete de libras. Os três estavam de máscara

Publicado em 13 de Março de 2020 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 12:02
Bolsonaro participou de transmissão pela rede social ao lado de ministro da Saúde para falar sobre coronavírus Crédito: Reprodução de vídeo
O primeiro teste feito no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apontou que ele está com coronavírus. A informação sobre o resultado foi publicada pelo jornal Fox News, rede de TV americana. De acordo com a Fox News, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que o primeiro teste foi positivo e que a Presidência aguardava o resultado da contraprova. O presidente se submeteu ao exame depois que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, contraiu o vírus. Os dois integraram a comitiva que visitou Donald Trump. Ainda nesta sexta, o presidente usou uma rede social para negar que tenha a doença

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Apesar do contato com os infectados, o presidente norte-americano disse não ter preocupação. Bolsonaro apareceu nesta quinta-feira (12) em uma live, acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de uma intérprete de libras. Os três estavam de máscara.
"Estou de máscara porque uma das pessoas que veio no meu voo desceu em São Paulo, fez exames e deu positivo", explicou Bolsonaro na transmissão. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira (12) mostrou que o Brasil tem pelo menos 1,4 mil casos suspeitos e 77 confirmados de novo coronavírus.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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