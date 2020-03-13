Bolsonaro está com coronavírus, diz jornal

"Estou de máscara porque uma das pessoas que veio no meu voo desceu em São Paulo, fez exames e deu positivo", explicou Bolsonaro na transmissão. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira (12) mostrou que o Brasil tem pelo menos 1,4 mil casos suspeitos e 77 confirmados de novo coronavírus.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias: