Bolsonaro está com coronavírus, diz jornal

O primeiro teste feito no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apontou que ele está com coronavírus. A informação sobre o resultado foi publicada pelo jornal Fox News, rede de TV americana. De acordo com a Fox News, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que o primeiro teste foi positivo e que a Presidência aguardava o resultado da contraprova. O presidente se submeteu ao exame depois que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, contraiu o vírus. Os dois integraram a comitiva que visitou Donald Trump. Ainda nesta sexta, o presidente usou uma rede social para negar que tenha a doença.
Apesar do contato com os infectados, o presidente norte-americano disse não ter preocupação. Bolsonaro apareceu nesta quinta-feira (12) em uma live, acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de uma intérprete de libras. Os três estavam de máscara.
"Estou de máscara porque uma das pessoas que veio no meu voo desceu em São Paulo, fez exames e deu positivo", explicou Bolsonaro na transmissão. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira (12) mostrou que o Brasil tem pelo menos 1,4 mil casos suspeitos e 77 confirmados de novo coronavírus.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias:
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.