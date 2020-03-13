A Gazeta lança serviço de utilidade pública sobre o coronavírus

Com o objetivo de levar as informações de utilidade pública sobre a pandemia mundial do coronavírus, A Gazeta lança nesta sexta-feira (13) um serviço para facilitar que todos os leitores tenham acesso às notícias e dados relevantes sobre o assunto. Entenda a inciativa e como irá funcionar em todos os canais online da Rede.
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, explicou que a ampliação nas formas de passar conteúdo é uma maneira de levar para mais pessoas as principais informações do Estado, do país e do mundo.
"Num momento de muita informação e desinformação sobre a pandemia do coronavírus, decidimos ampliar nossos formatos e canais de divulgação de matérias sobre o tema. Primeiramente vamos abrir as matérias de utilidade pública que tratam da doença, esclarecendo com dicas e tira-dúvidas tudo que as pessoas precisam saber naquele momento. Também teremos distribuição de conteúdo em grupos de Whatsapp específicos sobre o COVID-19. É nosso propósito sempre levar conteúdo checado e apurado para os leitores. Eles sabem que podem confiar no nosso jornalismo. ", disse.
QUAIS MATÉRIAS SERÃO GRATUITAS?
- Serão gratuitas todas as matérias de serviço, utilidade pública, últimas notícias, atualizações de casos, novos casos, perguntas e respostas, tempo real, pronunciamentos oficiais, dicas e qualquer outra com esse perfil.
- Todos os internautas - assinantes ou não - serão avisados do motivo para que determinada matéria seja aberta ou exclusiva para assinantes sobre o tema, como colunas e matérias de economia.
COMO TER O GUIA DO CORONAVÍRUS EM PDF?
- A Gazeta já publicou muitas matérias com dicas e tira-dúvidas sobre a doença e seus avanços. Todo esse conteúdo será utilizado em um material específico para o formato PDF, com imagens e textos didáticos, ponto a ponto, sobre a temática.
- Esse conteúdo em PDF será disponibilizado no flip, no site - dentro de uma matéria- e nas redes sociais. Essa é uma forma de apresentar o conteúdo que já existe, em um outro formato.
HÁ UM GRUPO DE WHATSAPP SOBRE CORONAVÍRUS?
Assim como A Gazeta já possui grupos de Whatsapp de Emprego (12), Política (3) e Economia (4), a Rede lança nesta sexta (13) um convite aos leitores para participarem de um grupo de distribuição de notícias pelo aplicativo, com notícias sobre o coronavírus. Para participar, basta clicar no link: https://leia.ag/coronavírus.