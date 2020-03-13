A Gazeta lança serviço de utilidade pública sobre o coronavírus

A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, explicou que a ampliação nas formas de passar conteúdo é uma maneira de levar para mais pessoas as principais informações do Estado, do país e do mundo.

"Num momento de muita informação e desinformação sobre a pandemia do coronavírus, decidimos ampliar nossos formatos e canais de divulgação de matérias sobre o tema. Primeiramente vamos abrir as matérias de utilidade pública que tratam da doença, esclarecendo com dicas e tira-dúvidas tudo que as pessoas precisam saber naquele momento. Também teremos distribuição de conteúdo em grupos de Whatsapp específicos sobre o COVID-19. É nosso propósito sempre levar conteúdo checado e apurado para os leitores. Eles sabem que podem confiar no nosso jornalismo. ", disse.