Guia do coronavírus: baixe aqui arquivo especial de A Gazeta

A Gazeta lança "Guia do coronavírus" Crédito: A Gazeta

Para facilitar o entendimento do leitor e o compartilhamento da informação segura, A Gazeta disponibiliza um conteúdo especial com dicas e tira-dúvidas sobre o coronavírus em formato PDF, com imagens e textos didáticos ponto a ponto. Basta fazer download do arquivo abaixo.

Arquivos & Anexos Especial coronavírus Tamanho do arquivo: 556kb Baixar

O conteúdo também está disponível no flip e nas redes sociais. A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, explicou que a ampliação nas formas de passar conteúdo é uma maneira de levar para mais pessoas as principais informações do Estado, do país e do mundo.

"Num momento de muita informação e desinformação sobre a pandemia do coronavírus, decidimos ampliar nossos formatos e canais de divulgação de matérias sobre o tema. Primeiramente vamos abrir as matérias de utilidade pública que tratam da doença, esclarecendo com dicas e tira-dúvidas tudo que as pessoas precisam saber naquele momento. Também teremos distribuição de conteúdo em grupos de Whatsapp específicos sobre o COVID-19. É nosso propósito sempre levar conteúdo checado e apurado para os leitores. Eles sabem que podem confiar no nosso jornalismo. ", disse.

HÁ UM GRUPO DE WHATSAPP SOBRE CORONAVÍRUS?

Assim como A Gazeta já possui grupos de Whatsapp de Emprego (12), Política (3) e Economia (4), a Rede lança nesta sexta (13) um convite aos leitores para participarem de um grupo de distribuição de notícias pelo aplicativo, com notícias sobre o coronavírus. Para participar, basta clicar no link: https://leia.ag/coronavírus

QUAIS MATÉRIAS SERÃO GRATUITAS?

Serão gratuitas todas as matérias de serviço, utilidade pública, últimas notícias, atualizações de casos, novos casos, perguntas e respostas, tempo real, pronunciamentos oficiais, dicas e qualquer outra com esse perfil.

Todos os internautas - assinantes ou não - serão avisados do motivo para que determinada matéria seja aberta ou exclusiva para assinantes sobre o tema, como colunas e matérias de economia.