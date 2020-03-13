"Mundo está doente, não só com esse vírus", diz leitor sobre Covid-19

Eventos estão sendo cancelados em todo o mundo por receio do Covid-19 Crédito: Freepik

Contabilizando mais de cinco mil mortes e 130 mil casos confirmados em todo o mundo, a disseminação do coronavírus entrou em um novo estágio nesta semana, ao ser classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia. No Brasil, são 151 pessoas infectadas pelo Covid-19, segundo balanços divulgados por secretarias estaduais nesta sexta-feira (13).

A disseminação da doença tem sido bastante debatida por leitores nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Gente, por favor. Tomem precauções. Nada de lugar fechado ou com muita gente. Lavem continuamente as mãos. Armazenem produtos não perecíveis e de primeira necessidade. Moro em Roma e aqui a situação é gravíssima. Estamos em campo de guerra com um inimigo desconhecido. O governo subestimou o vírus e os primeiros casos, agora estamos no caos. Estou prisioneira dentro de casa, não só eu, mas toda a Itália. A coisa é muito mais séria do que vocês veem na TV. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, pois sem estrutura sanitária, não quero nem imaginar o que vai ser. (Andra Martini)

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Esse vírus surgiu e fez uma imensa quantidade de vítimas na China, já causa preocupante número de mortes na Itália, e se tem espalhado por todo o planeta de forma alarmante; no entanto, as providências mais drásticas de prevenção só estão sendo tomadas quando propagado num limite quase incontrolável de disseminação. Lícito imaginar-se as consequências de um único infectado, num aglomerado de torcedores sem qualquer proteção num estádio de futebol, gritando continuamente seu entusiasmo durante mais de uma hora da duração de uma partida. Esta pode ser uma preocupação exagerada, mas exatamente do tamanho dos efeitos de uma epidemia. (Roberto Pimentel)

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Embora haja conhecimento técnico e disposição das autoridades brasileiras para enfrentar a epidemia, é preciso que a população esteja atenta. Não com a histeria de uso indiscriminado de máscaras ou assepsia exacerbada. Mas evitando aglomerações e locais que possam facilitar a transmissão do vírus. Vamos fazer aquilo que já fizemos quando da vinda de outras epidemias. O momento é de cautela, mas importantíssimo não no esquecermos da dengue, febre amarela, zika e chikungunya, males que, diferentes do corona, já circulam e fizeram muitas vítimas entre nós. (Dirceu Cardoso Gonçalves)

Agora é evitar shoppings, mercados, lugares fechados. Usem luvas descartáveis e tenham sempre gel com álcool no bolso. Evite todo tipo de contato físico. (Tuty Tristao)

Brasil sem estrutura, os governantes nem aí. No Brasil pode tudo, é um entra e sai de pessoas que estão viajando, sem controle. Do jeito que anda, estamos lascados. (Caroline Nunes)

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Quanta sabotagem. Para que tudo isso, se no carnaval ninguém veio com esse papo? Todo mundo sabe que na segunda-feira o governador vem e fala que está suave e que todos podem voltar a suas vidas normais. (Vera Lucia de Mello)

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Hoje muitos fazem piadas, amanhã faremos velórios. Essa foi a coisa mais sensata e louca que li. Deus nos ajude. (Bárbara Brambati Pimentel)

Sei que a possibilidade de Bolsonaro estar infectado com o coronavírus após propagar tanto ódio e demagogia anticientífica, inclusive sobre o Covid-19 (coronavírus), gera uma catarse. Mas sou adepto do imperativo categórico da regra de ouro cristã e torço para sua plena e rápida recuperação. (Vitoria Hellen)

A galera culpa o corona como se nossa moeda não estivesse em queda livre, sendo desvalorizada a cada dia, muito antes dessa pandemia. (Igor Pereira)

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Que Deus tenha misericórdia do mundo que está doente, não só com esse vírus, mas com a falta de amor ao próximo. (Euziley Fonseca)

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Estive em um hospital de Vila Velha ontem, e estavam duas pacientes com sintomas na sala de espera com máscaras, que só foram colocadas no isolamento após insistência dos pacientes que estavam esperando atendimento! Aqueles que puderem evitar hospitais nessa época, por favor evitem! (Ana Lídia)

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Espero que os hospitais públicos já estejam preparados. (Giliaine Oliveira)

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Fechar a porta depois que a casa foi roubada não adianta. Enquanto é esperado o resultado sair, a pessoa já contaminou vários. Vão só esperar aumentar a demanda para valer a pena o investimento em prevenção? (Alcilei Lirio Dal Piassi)

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Seria muito interessante ônibus menos lotado, assim todos andariam sentados e ninguém ficaria tossindo em cima dos outros. (Sheila Terra)

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O teste não está disponível nos laboratórios clínicos ainda porque os pacientes assintomáticos não iriam querer ser notificados e passar pelo processo de quarentena oferecido pelos centros de tratamento. As pessoas iriam querer fazer o teste por vontade própria, os casos não seriam notificados e a situação estaria mais descontrolada do que nunca. Não é questão de tecnologia. O ES tem capacidade de vender o exame com resultado em 5 dias úteis. Essas são diretrizes colocadas pelo Ministério da Saúde pensando no bem geral. (Lauziene Andrade)

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E o brasileiro como sempre deixando tudo para a última hora. (Luiz Carlos Pagotto)

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O mal de muitos brasileiros é que não levam a sério as coisas que estão acontecendo no mundo e agora, chegando ao Brasil, só passa a levar a sério quando é com ele ou com algum parente ou amigo, Na situação em que estamos, ninguém está a salvo. Lembre-se disso. (Genildo Barbosa)

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E os brasileiros brincando… o Senhor tem pena de nós, só pode. Por isso que não acontece um desastre igual em outros países, porque se começar por aqui, não sobra um. (Cíntia Ramos)

Imagina! Nós não estamos conseguindo nem tomar vacina, porque está faltando gente para aplicar, vamos conseguir fazer exames? (Angela Maria Prasser)

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Bolsonaro simplesmente ignorou a gravidade desse vírus. Espero que tomem precauções urgentes. Aqui na Itália estamos fechados em casa, isolados, para não ter contágio. (Giovana Monequi)

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