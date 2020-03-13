Interior de ônibus do Transcol Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ceturb estuda práticas para prevenir contágio do coronavírus no Transcol

Com o avanço do coronavírus pelo Brasil e a preocupação das autoridades na prevenção da doença, usuários do sistema Transcol se mostram apreensivos nos últimos dias. Isso porque uma das formas de contágio são contatos com superfícies contaminadas pelo vírus, como a barra de suporte para quem trafega nos ônibus, por exemplo.

Procurada, a Ceturb-ES se pronunciou por nota. Disse que está estudando possíveis práticas para evitar o contágio de usuários e profissionais do sistema Transcol. O órgão informou que irá se reunir com o GVBus e a Secretaria da Saúde (SESA) para receber as orientações sobre o caso e verificar as medidas possíveis para evitar e reduzir o risco de eventual contaminação, se necessário.

No entanto, mesmo com dois casos confirmados no Espírito Santo - na Grande Vitória, e outros 21 em investigação-, quem usa o transporte público não vê medidas de prevenção pelos coletivos. Passageiros que conversaram com a reportagem dizem que a rotina dentro dos ônibus segue a mesma. Não há informativos (cartazes, avisos, informativos) ou mesmo orientações aos usuários sobre ações que podem prevenir a transmissão do vírus.

ORIENTAÇÕES

Sobre alguma medida já posta em prática, a Ceturb informou que está adotando as indicadas pelo Ministério da Saúde, voltadas, principalmente, para a etiqueta respiratória e a higienização dos ônibus, seguindo o protocolo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

A orientação do Ministério da Saúde, segundo a Ceturb-ES, é para cobrir boca e nariz com lenço descartável ou com o braço ao tossir e espirrar, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos; evitar contato físico com o motorista e demais passageiros, como aperto de mãos.

LIMPEZA DOS VEÍCULOS

Sobre a higienização dos veículos, informou que os ônibus do Sistema Transcol recebem uma lavagem geral periodicamente e são limpos diariamente com produtos de limpeza similares aos usados em carros de passeio.

Disse também que todas as noites, após abastecimento, os veículos recebem uma limpeza mecânica por escova na sua parte externa, são varridos, recebem limpezas dos balaústre, vidros e assentos.