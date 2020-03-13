Laboratórios no ES ainda não fazem testes para o coronavírus

No Espírito Santo, os testes para o coronavírus são feitos apenas na rede pública Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde

Diante do aumento no número de casos suspeitos e com mais uma confirmação de paciente com coronavírus no Estado, é certo que as pessoas vão querer saber se aquela tosse persistente, ou um quadro febril, é ou não sintoma da doença. Contudo, os laboratórios particulares no Espírito Santo ainda não fazem o teste, e na rede pública o exame só é realizado conforme protocolo definido pelo Ministério da Saúde.

Veja Também Homem com coronavírus no ES mora no exterior e visitava a família

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com seis dos principais laboratórios em atividade na Grande Vitória e nenhum deles tem previsão de iniciar a realização do exame para coronavírus, conforme informaram os atendentes das unidades. Vale lembrar que, assim que estiverem ofertando o serviço, os planos de saúde devem garantir a cobertura conforme determinou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Por enquanto, o exame é garantido na rede pública. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), uma pessoa apenas será classificada como suspeita para o Covid-19 se apresentar sintoma respiratório e vínculo epidemiológico com viagem ao exterior ou contato com caso da doença nos últimos 14 dias.

Veja Também Sobe para 76 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

Somente a partir da definição de suspeita, é que o paciente será investigado com exames que irão confirmar ou descartar o caso. Os testes são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), que atualmente é o único apto para executar a análise do Covid-19 no Estado.