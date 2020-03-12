Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

O homem de 31 anos que foi diagnosticado com Covid-19 em Vila Velha - sendo o segundo caso registrado no Espírito Santo - mora na Inglaterra e estava no Estado visitando familiares. Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), ele está em isolamento domiciliar sem apresentar sintomas graves. O bairro onde o paciente está não foi informado.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o homem chegou no Espírito Santo no último dia 2 de março. Dois dias depois, ele apresentou alguns sintomas da doença, como coriza e tosse, e procurou atendimento médico.

Your browser does not support the audio element. Homem com coronavírus no ES mora no exterior e visitava a família

"Ele procurou uma unidade hospitalar da rede privada e logou foi colocado como caso suspeito devido à origem dele. Foi colhido material e orientado ao isolamento domiciliar por não apresentar um quadro clínico grave. Ele tem sido monitorado pela vigilância a epidemiológica e deve permanecer isolado até ao término dos sintomas. A família dele também está sendo monitorada", explicou o secretário de saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior.

O segundo caso de coronavírus no Estado foi confirmado primeiro pelo governador Renato Casagrande, durante uma coletiva no Palácio Anchieta. Em seguida, a Sesa informou, por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), que além dos dois casos confirmados, 21 ainda são investigados e 48 já foram descartados.

A Sesa ressaltou ainda que todas as medidas adotadas no Plano Estadual de Prevenção e Controle do COVID-19 estão sendo executadas, tanto pela Rede Pública quanto pela rede privada de saúde.

CASOS SUSPEITOS

A pessoa será classificada como suspeita para o Covid-19 se apresentar sintoma respiratório e vínculo epidemiológico com viagem ao exterior ou contato com caso da doença nos últimos 14 dias.

A partir da definição de suspeita, o paciente será investigado com exames que irão confirmar ou descartar o caso. Os exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), que é o único laboratório apto para executar a análise do Covid-19 no Estado.

Até obter o resultado do exame, o cidadão deve ficar em isolamento domiciliar nos casos leves e internação em caso graves.

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

PRIMEIRO CASO

O primeiro caso de coronavírus do Espírito Santo foi diagnosticado em uma moradora de Vila Velha. Ela foi liberada na última terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.