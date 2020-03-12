Saiba o que já foi cancelado na cultura por causa de coronavírus

O festival Coachella realizado na California, nos EUA, é um dos eventos cancelados devido ao coronavírus Crédito: Twitter/@cocachella

O novo coronavírus, covid-19, tem causado uma série de prejuízos ao redor do mundo. Seja pelo alto número de pessoas infectadas e mortas, pela queda na bolsa de valores ou pelos constantes cancelamentos de eventos, a doença respiratória tem causado grande impacto mundial.

Exemplo disto, é o crescente número de bandas, artistas, museus, festivais e produtoras de filmes que cancelaram, adiaram ou mudaram regras de algum evento ou espaço cultural em decorrência da pandemia. Confira a seguir alguns deles:

?COACHELLA

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella, foi cancelado. O evento seria realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 19 de abril. Agora, acontecerá entre os dias 9 e 18 de outubro.

As cantoras Anitta e Pablo Vittar compõe o lineup das apresentações, ao lado de Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine e Lana Del Rey.

LOLLAPALOOZA ARGENTINA E BRASIL

O Lollapalooza, festival musical que ocorre anualmente em diferentes países do mundo, também foi afetado pelo novo coronavírus. Tanto a edição do Chile, quanto a da Argentina foram canceladas. Em ambos os locais a programação começaria no dia 27 de março.

Em comunicado, a organização do festival afirmou que está analisando novas datas para possível adiamento. "Diante desse acontecimento sem precedentes, nossa prioridade máxima é preservar a saúde e a segurança de público, artistas e equipe de trabalho, e acatar as medidas preventivas das autoridades públicas e sanitárias", informa a nota.

No Brasil, a edição do evento, prevista para os dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi adiada para dezembro. "Seguindo as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, o Lollapalooza Brasil será realizado de 4 a 6 de dezembro de 2020", disse o comunicado da organização, garantindo ainda que os ingressos comprados para a edição de abril valem para o fim do ano.

BROADWAY, METROPOLITAN, CARNEGIE HALL

A partir de sexta-feira (13), o estado americano de Nova York passou a proibir reuniões de mais de 500 pessoas. A decisão impacta diretamente os espetáculos e os teatros da Broadway. Além dos musicais, o Carnegie Hall, uma das principais casa de show de Nova York, também suspendeu apresentações até 31 de março. Já o Metropolitan encerrará indefinidamente as atividades a partir de 13 de março.

FESTIVAL DE CURITIBA

O festival de teatro de Curitiba foi reagendado para setembro. O início da edição de 2020 evento estava previsto para 24 de março.

"A decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a programação nas datas informadas", diz o comunicado.

SUZANE VON RICHTHOFEN

Os longa-metragens "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", de Mauricio Eça, que contam o caso do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, tiveram a estreia, prevista para 19 de março, canceladas nesta quinta-feira (12). Ainda não se sabe a nova data de lançamento.

Os dois filmes, que estão entre os mais aguardados do ano do cinema brasileiro, retratam as duas versões do caso Richthofen. Uma retrata a perspectiva de Suzane, e a outra a de seu ex-namorado, Daniel Cravinhos.

TALK SHOWS E SERIADOS AMERICANOS

As produções dos talk shows "The Tonight Show", com Jimmy Fallon, e "Late Night", com Seth Meyers, foram suspensas, segundo repórter do New York Times.

A série The Morning Show, da Apple suspendeu sua produção por duas semanas. Riverdale também cessou após um funcionário ter tido contato com uma pessoa infectada, segundo a Hollywood Reporter.

PRIMAVERA LITERÁRIA BRASILEIRA

A Primavera Literária Brasileira cancelou a edição de 2020, que aconteceria em abril nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (12) em nota divulgada. O evento é conhecido por reunir escritores brasileiros e pessoas estrangeiras que lecionam ou estudam a língua portuguesa.

SOUTH BY SOUTHWEST

O festival de música e cinema South by Southwest (SXSW), que aconteceria entre os dias 13 e 22 de março, também foi cancelado. Em comunicado oficial, os organizadores afirmaram que estão estudando as possibilidades de reagendar do evento, que contaria com apresentações de oito bandas e artistas brasileiros.

"Ainda faríamos 17 shows por lá, mas tivemos de cancelar. Depois iríamos para Europa, mas, por causa do coronavírus, estamos segurando.Também faríamos o Treefort nos Estados Unidos agora em março, que foi adiado para setembro.", afirmou ao Uol o vocalista do grupo Glue Trip, que se apresentaria no festival.

SPFW

A São Paulo Fashion Week cancelou os desfiles previstos de 24 a 28 de abril. A temporada SPFW N50, que celebra os 25 anos da semana de moda, está mantida entre os dias 16 e 20 de outubro.

BOB DYLAN

O cantor americano Bob Dylan cancelou shows no Japão, que aconteceriam em abril em Tóquio e Osaka, conforme informou a organização da turnê nesta sexta-feira (13).

CHER

A cantora Cher também precisou cancelar alguns de seus shows. Pelo Twitter, ela afirmou que a etapa norte-americana da turnê "Here We Go Again Tour" foi cancelada.

I AM SO SORRY,BUT YOUR HEALTH IS PARAMOUNT.

I HAVENT FELT SCARED,(In Crew We??ING & HOLDING??,BUT ON STAGE WEREFACE 2 FACE,BUT 2DAY I HAD 2GO WITH MY GUT.CONCERTS R AMAZING FUN,BUT NOTHING IS WORTH YOUR HEALTH.I ??ALL OF YOU,BUT THIS MORNING IT FELT IT WASNT SAFE — Cher (@cher) March 12, 2020

MCFLY

O McFly adiou sua turnê pelo Brasil para setembro e outubro, devido à pandemia do novo coronavírus. A banda inglesa de pop rock tinha sete shows marcados no país entre os meses de março e abril.

JOTA QUEST

Prevista para o período de 19 a 29 de março, a EuroTour2020 será adiada em função do cancelamento de atividades públicas na maioria das cidades onde estavam agendados os shows, devido a crescente escalada do novo Corona Vírus, Covid-19 e seus desdobramentos.

A tour passaria por 8 grandes cidades, em 7 países diferentes do continente europeu, circulando por aeroportos, estradas e ferrovias com equipe de mais de 20 integrantes. Estavam no roteiro as cidades de Paris, Londres, Amsterdã, Dublin, Madri, Barcelona, Torino e Lisboa.

MAROON 5

Os dois últimos shows da turnê da banda americana Maroon 5 na América Latina foram cancelados nesta quinta-feira (12). Os eventos aconteceriam na Argentina e na Colômbia

We are saddened to hear the news and sorry to announce that in accordance with recent restrictions ordered by the local governments, the Maroon 5 shows in Argentina and Colombia have been suspended. — Maroon 5 (@maroon5) March 12, 2020

THE WHO

Faltando somente quatro dias para começar uma turnê no Reino Unido, a banda de rock The Who cancelou os shows no local.

The Who have officially postponed their UK and Ireland Tour 2020. Full details: https://t.co/UB5Ha0TYDY pic.twitter.com/ARkFefjwam — The Who (@TheWho) March 12, 2020

BTS

A banda sul-coreana de k-pop anunciou em fevereiro que manteria seus shows, mas que eles seriam apresentados sem plateia e transmitidos online ao vivo. Pouco tempo depois, contudo, afirmaram que não fariam mais as apresentações e que não era possível saber se terão novas datas.

O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial

GREEN DAY

A banda americana Green Day adiou uma turnê na Ásia, que tinha início marcado para 8 de março. ?Guardem seus ingressos. Nós anunciaremos as novas datas muito em breve?, escreveu em seu perfil no Instagram.

MADONNA

Madonna encerrrou oficialmente sua turnê, Madame X, na manhã desta segunda-feira (9). Por meio de comunicado em seu site, a cantora explicou que a produção seguiu ordens públicas e decidiu pelo cancelamento dos dois últimos shows, que aconteceriam na terça (10) e quarta-feira (11) em Paris.

BILLIE EILISH

A cantora anunciou o cancelamento de shows que faria em março por causa do coronavírus. A cantora tinha em sua agenda 11 apresentações nos Estados Unidos de sua turnê Where do we go?. Os shows do Brasil, em maio, seguem confirmados até o momento.

It is with great sadness to announce the following Billie Eilish WHERE DO WE GO North American tour dates have been postponed until further notice. Details on postponed dates to be announced soon. All tickets will be honored for the new dates. (1/4) — billie eilish (@billieeilish) March 12, 2020

ALOK

O DJ anunciou nesta quinta-feira (12) que vai cancelar a turnê que faria nos Estados Unidos no final de março e apresentações na China em abril por causa da pandemia do novo coronavírus. Em fevereiro, o DJ já tinha cancelado shows no país asiático. "O artista ressalta sua prioridade e preocupação com a saúde do seu público, equipe e colaboradores, o que é de extrema responsabilidade em sua carreira. E reafirma que, neste período, irá se dedicar às suas produções musicais", disse em nota a assessoria do DJ.

MILEY CYRUS

A cantora cancelou a apresentação que faria na Austrália, nesta sexta-feira (13), em um show para arrecadar fundos para vítimas dos incêndios florestais que atingiram o país nos últimos meses. Miley havia convocado Lil Nas X, The Veronicas e o DJ Seb Fontaine para participações especiais. "Devido às recomendações das autoridades locais e internacionais, incluindo o Centro de Controle de Doenças, para reduzir o risco em potencial para a saúde em resposta à crescente crise de saúde global, nós não iremos mais para o show na Austrália."

PARQUES E FILMES DA DISNEY

A Disney anunciou na noite nesta quinta-feira (12) que fechará seus parques em Orlando e Paris a partir do fim do dia de domingo (15) por causa da pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os locais não receberão público até o fim de março.

A produtora de entretenimento também vai adiar no mundo inteiro os lançamentos da nova versão com atores de "Mulan" (seria lançado no dia 27 de março), de "Novos mutantes" (seria lançado no dia 3 de abril) e de "Espíritos obscuros" (sairia no dia 17 de abril). Novas datas ainda não foram divulgadas, mas o estúdio diz que estuda possibilidades ainda em 2020.

CINEMACON

O evento anual CinemaCon, que reúne diferentes profissionais da indústria do cinema, foi cancelado nesta quarta-feira (11). A convenção aconteceria entre os dias 30 de março e 2 de abril em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em nota oficial, o presidente da Associação Nacional dos Proprietários de Cinemas, John Fithian, justificou que uma parcela significativa de pessoas não poderiam participar da edição.

After consultation with our attendees, trade show exhibitors, sponsors, and studio presenters, NATO has decided therefore to cancel CinemaCon 2020.#CinemaCon #10YearCountdown #MoviegoingExperience



4/5 — CinemaCon (@CinemaCon) March 12, 2020

UM LUGAR SILENCIOSO - PARTE II

O lançamento da continuação de "Um Lugar Silencioso", de John Krasinski, aconteceria no dia 19 de março. A nova data não foi anunciada.

VELOSOS E FURIOSOS 9

O nono filme de "Velosos e Furiosos" seria lançado em maio de 2020, mas teve a estreia adiada para abril do próximo ano na América do Norte. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (12) pelo perfil da franquia no Twitter.

"A mudança vai permitir que a nossa família global experimente este novo capítulo unida. Nos vemos no ano que vem", escreveram os responsáveis.

PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO

A animação "Pedro Coelho 2: O Fugitivo" teve o lançamento adiado pela Sony. O filme seria estreado em março, mas, agora, a nova data prevista é 7 de agosto.

MISSÃO IMPOSSÍVEL 7

O sétimo longa-metragem de "Missão Impossível" teve as gravações interrompidas. A equipe estava trabalhando em Veneza, na Itália, o país é o segundo mais afetado pelo novo coronavírus e já tem mais de 12 mil casos registrados.

007 SEM TEMPO PARA MORRER

O novo filme da franquia de "007" tinha estreia prevista para abril deste ano, mas foi adiada para novembro, conforme anunciou a Universal no dia 4 de fevereiro. Segundo o site The Hollywood Reporter, o prejuízo da decisão será cerca de US$ 30 a 50 milhões [R$ 140.196 milhões a R$ 233.660 milhões].

LOUVRE

?O museu do Louvre, em Paris, na França, conhecido por ser anunciou nesta segunda-feira (9) que restringirá seu acesso a pessoas que tenham comprado o ingresso online ou tenham entrada gratuita, como menores de 18 anos, pessoas com deficiência e professores franceses.

MUSEU DO PRADO

O Museu do Prado, o maior da Espanha, fechou suas portas nesta quinta-feira (12).

FESTIVAL DE MÚSICA EM TRANCOSO

Programado para acontecer entre 14 a 21 de março em Trancoso, na Bahia, o festival de música clássica foi cancelado nesta quinta (12).

REINA SOFÍA

Como o Prado, administrado pelo Estado espanhol, o museu lar de "Guernica", de Picasso fechou nesta quinta (12).

TARSILA DO AMARAL NA FÁBRICA DE ARTE MARCOS AMARO, EM ITU (SP)

Uma exposição com desenhos raros da artista marcada para ter início no dia 14 de março foi adiada devido à decisão da Organização Mundial de Saúde de classificar como pandemia o surto internacional do coronavírus. Em nota, a Fama afirma que uma nova data de abertura será decidida em breve, com base nas orientações das autoridades de saúde.

INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA (IAC)

O instituto adiou a inauguração de sua nova sede em São Paulo, na av. Dr. Arnaldo, marcada para o dia 14 de março. Mesmo assim, sua primeira exposição na casa será aberta à visitação no dia 17 do mesmo mês.

IMS PAULISTA

Em nota, o IMS Paulista informou que, por enquanto, mantém as atividades regulares. Apenas a conversa com a fotógrafa Paz Errázuriz, que aconteceria na próxima terça-feira (17), foi cancelada pois a artista decidiu não vir ao Brasil. A mostra, no entanto, estará aberta a partir das 18h da terça (17).

PRÊMIO SHELL - RJ

A cerimônia do 32ª Prêmio Shell de Teatro no Rio de Janeiro, marcada para a próxima terça (17) no Copacabana Palace, foi cancelada por causa da pandemia de coronavírus, informou a organização. Em nota, a Shell afirma que a decisão busca reduzir os riscos de transmissão local do vírus. Foram confirmados 16 casos da doença no Rio de Janeiro até agora.

Esta é a primeira vez que a noite da cerimônia é suspensa desde a sua criação, em 1998. A empresa comunicou, no entanto, que a premiação em si será realizada. Segundo o regulamento, cada um dos vencedores das nove categorias do prêmio -dramaturgo, diretor, ator, atriz, cenografia, iluminação, música, figurino e inovação- receberá R$ 8 mil.

CENTRO CULTURAL OI FUTURO

O Oi Futuro informou em nota nesta sexta-feira (13) que, a partir do dia 14 de março, suspenderá temporariamente as atividades do Centro Cultural e do Museu das Comunicações e Humanidades (Musehum). Ainda não há datas para a reabertura do espaço.

CAMPO EXPANDIDO

A exposição Campo Expandido, com obras inéditas de Luiz Zerbini, um dos mais destacados artistas da chamada "geração 80", que seria inaugurada no Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro, foi adiada. A estreia, inicialmente prevista para 21 de março, ainda não possui nova data. A mostra tem curadoria de Alberto Saraiva.

MUSEU WHITNEY

O museu nova-iorquino de arte anunciou que a partir desta sexta (13) cessará suas atividades. O museu afirmou que entrará em contato com pessoas que tiverem comprado ingressos antecipadamente e queira ressarcimento.

PREMIAÇÕES