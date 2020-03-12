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Cardi B diz estar em pânico por coronavírus e estocando comida

Cantora falou que algumas pessoas ainda acham que é brincadeira

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:08
A rapper Cardi B Crédito: Instagram/@iamcardib
A cantora Cardi B, 27, publicou um desabafo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (11), afirmando que está em pânico por conta da expansão do novo coronavírus no mundo. Ela chegou a dizer que está estocando comida, em sua conta no Instagram.
"Eu não sei do que se trata esse coronavírus. Eu não entendo como essa merda de Wuhan, China, de repente está fazendo uma turnê pelo mundo. Eu estou com medo, estou ficando em pânico. Vocês ficam mandando figurinhas, achando que é brincadeira, como eu estava pensando (...), mas essa merda é real".
A cantora ainda continua: "Muita coisa vem da China. Se você está se perguntando por que suas encomendas não chegaram... Adivinha? Coronavírus! Coronavírus!".
Ver essa foto no Instagram

Ya keep playing Im deadass FUCKIN SCARED. Im stocking up on food.

Uma publicação compartilhada por Cardib (@iamcardib) em

Também nesta quarta, Tom Hanks, 63, anunciou que ele e sua mulher, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus. O casal está na Austrália, onde o ator participava das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Em suas redes sociais, o ator afirmou que os dois estão isolados.
Declarado como pandemia segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta, o novo coronavírus vem preocupando também as celebridades. Sempre viajando, muitas delas decidiram compartilhar sua proteção contra a doença nas redes sociais.
A modelo Naomi Campbell, 49, chamou atenção de muitos internautas ao publicar fotos em que aparece com uma vestimenta diferenciada. De macacão, luvas e máscara facial, a modelo disparou mensagens como: "Segurança primeiro" e "Não esqueça das luvas", em suas redes.

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A socialite Kim Kardashian, 39, também mostrou seu kit de proteção através dos stories. Já a atriz Selena Gomez compartilhou um foto em que aparece de máscara no aeroporto de Chicago (EUA).

NO BRASIL

O Brasil já soma 69 casos confirmados do novo coronavírus. Na noite de quarta, o Ministério da Saúde confirmou 52 casos, mas em seguida a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou um novo caso. E à noite o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação de 16 novos casos.
Entre as novas confirmações do Ministério da Saúde, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal.
Com a atualização, ao menos sete estados e o Distrito Federal já têm registros do covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, onde há 30 casos confirmados até o momento.
Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que vai suspender por 30 dias, a partir de sexta (13), todas as viagens da Europa (com exceção do Reino Unido) que tenham os EUA como destino a fim de restringir o espalhamento do coronavírus. O presidente americano falou à nação em discurso na noite desta quarta (11).
Ele afirmou que são medidas duras, porém necessárias para evitar o surgimento de novos focos do que ele chamou de "infeção horrível" no país. Ele disse que a Europa falhou em restringir as viagens da China.

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