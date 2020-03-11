Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Coachella 2020 é adiado para outubro por conta do novo coronavírus

Festival de música na Califórnia foi transferido para ocorrer em dois fins de semana de outubro

Publicado em 11 de Março de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 12:55
O festival Coachella é realizado na California, nos EUA Crédito: Twitter/@cocachella
O Coachella Valley Music and Arts Festival anunciou nesta terça-feira, 10, que o evento foi adiado para outubro de 2020 por conta do surto do novo coronavírus. O evento que ocorreria em abril será realizado nos dias 9, 10 e 11 e 16, 17 e 18 de outubro.
Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa Goldenvoice, que produz o festival, não deu mais informações sobre alterações no line-up.
"Enquanto essa decisão vem num tempo de incerteza global, levamos a segurança de nossos convidados, equipe e comunidade muito a sério", diz a nota. "Pedimos a todos para seguirem as regras e protocolos das autoridades de segurança."
A medida foi tomada seguindo recomendações das autoridades do condado de Riverside, onde o festival é realizado, no estado da Califórnia.

Veja Também

Netflix anuncia documentário sobre Beyoncé no Coachella 2018

Depois de Diplo, Pabllo Vittar canta com Sofi Tukker no Coachella

Ariana Grande faz show no Coachella 2019 com Nicki Minaj e N'Sync

O festival de música country Stagecoach, que seria realizado em seguida, também foi adiado. Todas os ingressos valerão para as novas datas. Fãs que não puderem comparecer serão reembolsados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados