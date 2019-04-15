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Sucesso internacional

Depois de Diplo, Pabllo Vittar canta com Sofi Tukker no Coachella

Cantora apresentou 'Energia' em festival na Califórnia

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 13:13

Publicado em 

15 abr 2019 às 13:13
15/04/2019 - Pabllo Vittar faz sucesso no Festival Coachella 2019 Crédito: Divulgação
Pabllo Vittar, 24, tem aproveitado sua passagem pelos Estados Unidos e marcado presença em dobro no Coachella, festival de música que acontece na Califórnia.
A drag queen brasileira apresentou neste domingo (14) duas músicas com Diplo e, à noite (madrugada desta segunda-feira (15), no horário de Brasília), subiu ao palco com o duo Sofi Tukker.
A apresentação foi uma surpresa para a maioria, mas já era esperada por alguns fãs: em janeiro, Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, do duo, deram a entender que convidariam uma brasileira para a sua apresentação no Coachella.
O trio cantou "Energia" juntos, música que foi lançada em setembro de 2018. Pabllo apareceu com um visual futurista, vestindo uma roupa preta e azul e luvas compridas.
No domingo (14), Pabllo apareceu de surpresa no show de Diplo para cantar a música "Sua Cara", lançada em 2017 em parceria com Anitta e Major Lazer (grupo criado por Diplo e Switch), e "I Got It", música de Charli XCX com participação de Brooke Candy, cupcakKe e a drag queen brasileira.
Além dos shows, Pabllo contou em seus stories no Instagram que também assistiu a outras apresentações no festival, como a de Ariana Grande, a do grupo de k-pop Balckpink e a da cantora Billie Eilish.
Na ocasião, a drag queen brasileira também tornou-se embaixadora da marca americana Calvin Klein.

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