Netflix anuncia documentário sobre Beyoncé no Coachella 2018

Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé

No domingo, dia 7, uma publicação da Netflix intrigou os seguidores em sua conta do Twitter. A palavra "homecoming" ("voltar para casa", em tradução literal) aparecia sobre um fundo amarelo e a data 17 de abril antecipava uma novidade no serviço de streaming. A arte seguia a mesma identidade visual do show de Beyoncé no Coachella 2018.

Nesta segunda-feira, 8, veio a confirmação: a plataforma anunciou o lançamento do documentário Homecoming, que trará detalhes sobre a apresentação de Beyoncé no festival realizado em abril de 2018 na Califórnia.