Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
STREAMING

Netflix anuncia documentário sobre Beyoncé no Coachella 2018

Homecoming chega à plataforma de streaming em 17 de abril

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 17:40

Publicado em 

08 abr 2019 às 17:40
Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé
No domingo, dia 7, uma publicação da Netflix intrigou os seguidores em sua conta do Twitter. A palavra "homecoming" ("voltar para casa", em tradução literal) aparecia sobre um fundo amarelo e a data 17 de abril antecipava uma novidade no serviço de streaming. A arte seguia a mesma identidade visual do show de Beyoncé no Coachella 2018.
Nesta segunda-feira, 8, veio a confirmação: a plataforma anunciou o lançamento do documentário Homecoming, que trará detalhes sobre a apresentação de Beyoncé no festival realizado em abril de 2018 na Califórnia.
"Este documentário intimista sobre a aclamada apresentação de Beyoncé no Festival Coachella 2018 revela a jornada emocional de um conceito criativo que se transforma em movimento cultural", diz a legenda do trailer oficial publicado no YouTube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados