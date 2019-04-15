Ariana Grande faz show no Coachella 2019 com Nicki Minaj e N'Sync

A cantora Ariana Grande, 25, foi um dos assuntos mais comentados em todas as redes socias na noite deste domingo (14). Tudo isso porque a dona de "God Is A Woman" foi uma das headliners do festival Coachella, que acontece na Califórnia.
Como sempre acontece, os fãs apelidaram esse show da cantora de "Arichella", que é uma mistura do nome do festival com a cantora, assim como aconteceu com Beyoncé, em 2018, e muitas outras.
Em turnê mundial com a "Sweetener Tour", que contempla seus dois últimos álbuns - "Sweetener", de 2018, e "thank u, next", de 2019, Ariana contou com participações especiais durante seu show no famoso festival no deserto na Califórnia.
Sem Justin Timberlake, 38, a banca N'Sync subiu ao palco para cantar um mash-up de "break up with your girlfriend, i'm bored" e "It Makes Me Ill".
Já Nicki Minaj, 36, foi convidada por Ariana Grande para cantar duas outras músicas: "Side to Side" e "Bang Bang".
Além destes dois convidados especiais, os rappers Diddy e Mase colaboraram no "Arichella" cantando "Mo Money Mo Problems", com a cantora.
Confira aqui o setlist completo do show de Ariana Grande no Coachella 2019 e alguns vídeos da apresentação.
1. Raindrops (An Angel Cried)
2. God Is a Woman
3. Bad Idea
4. Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored - com N'Sync
5. Tearin' Up My Heart - com N'Sync
6. R.E.M. (Wake Up)
7. Be Alright
8. Sweetener
9. Side to Side - com Nicki Minaj
10. Bang Bang - com Nicki Minaj
11. 7 Rings
12. Love Me Harder
13. Breathin'
14. Needy
15. Right There
16. Break Your Heart Right Back
17. Mo Money Mo Problems - com Diddy e Mase
18. NASA
19. Everytime
20. Goodnight n Go
21. The Light is Coming
22. Into You
23. Dangerous Woman
24. Break Free
25. No Tears Left to Cry
26. Thank U, Next