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Estágio de pandemia

Por coronavírus, estreia de filmes sobre Suzane von Richthofen é adiada

Os longas, dirigidos por Mauricio Eça, narram a história do Caso Richthofen: o primeiro a partir do ponto de vista de Suzane von Richthofen e o segundo, de seu ex-namorado, Daniel Cravinhos

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:37
Suzane von Richthofen Crédito: André Vieira/Reprodução/Instagram @suzane_von_rochthofen_br
Duas das estreias nacionais mais aguardadas e controversas do ano, os filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais" tiveram suas estreias adiadas devido à pandemia de coronavírus.
As exibições estavam programadas para começarem no dia 19 de março e a data de estreia oficial era de 2 de abril.
Os longas, dirigidos por Mauricio Eça, narram a história do Caso Richthofen: o primeiro a partir do ponto de vista de Suzane von Richthofen e o segundo, de seu ex-namorado, Daniel Cravinhos.
"A saúde e o bem-estar do público são prioritários para a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes. Por esta razão, o lançamento dos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou Meus Pais', sobre o caso Von Richthofen, será adiado pela pandemia de coronavírus (covid-19), decretada pela Organização Mundial da Saúde", diz o comunicado liberado pela distribuidora.
Apesar de as estreias estarem mantidas para 2020, ainda não há nova data ou previsão para que os filmes cheguem às telonas.

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