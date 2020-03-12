Por coronavírus, estreia de filmes sobre Suzane von Richthofen é adiada

Suzane von Richthofen Crédito: André Vieira/Reprodução/Instagram @suzane_von_rochthofen_br

Duas das estreias nacionais mais aguardadas e controversas do ano, os filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais" tiveram suas estreias adiadas devido à pandemia de coronavírus.

As exibições estavam programadas para começarem no dia 19 de março e a data de estreia oficial era de 2 de abril.

Os longas, dirigidos por Mauricio Eça, narram a história do Caso Richthofen: o primeiro a partir do ponto de vista de Suzane von Richthofen e o segundo, de seu ex-namorado, Daniel Cravinhos.

"A saúde e o bem-estar do público são prioritários para a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes. Por esta razão, o lançamento dos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou Meus Pais', sobre o caso Von Richthofen, será adiado pela pandemia de coronavírus (covid-19), decretada pela Organização Mundial da Saúde", diz o comunicado liberado pela distribuidora.