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Marcado para dia 15

Organizadores avaliam cancelar ato pró-Bolsonaro em razão do coronavírus

Integrante do movimento Nas Ruas afirma que 'tudo mudou de ontem para hoje'. Ato está marcado para o dia 15, próximo domingo

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:08
Manifestantes protestam na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Giordany Bozzato/Arquivo
Organizadores da manifestação de domingo (15) em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão discutindo a possibilidade de cancelar o ato, em razão do corona vírus.
"Estamos analisando [se o ato será mantido]. Tudo mudou de ontem para hoje", disse Marcos Bellizia, do grupo Nas Ruas.
Até o início da semana, a possibilidade de cancelar o evento, que deve ter forte tom de protesto contra Congresso e Judiciário, era descartada. O agravamento da crise, considerada agora uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), alterou o quadro.
Antes do agravamento da crise, os movimentos buscaram aval do Ministério da Saúde após consulta pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), uma das entusiastas das manifestações.

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"Não somos irresponsáveis", diz Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador, ao afirmar que a orientação de manter a manifestação é reavaliada conforme entendimento das autoridades.
O movimento Avança Brasil, que também organiza a manifestação, diz que enquanto não houver uma nova orientação das autoridades, a manifestação será mantida.
O grupo afirma que está compartilhando em suas redes as recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas que não tem controle total.

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"Aglomeração não tem jeito. Assim como num jogo de futebol, Carnaval ou show, é difícil não ter proximidade entre as pessoas. Todos devem seguir as recomendações que estão sendo feitas em termos de higiene", afirmou Nilton Caccáos, presidente do movimento.
Apesar disso, a entidade, compartilhou um vídeo na manhã desta quinta em defesa dos atos. Nele, um homem encoraja as pessoas a participarem.
"Eu digo a você: não cancele a tua ida ao 15 de março. Sinceramente, se for por causa de uma porcaria de um coronavirus, meu irmão, que nós vamos cancelar o 15 de março? Nós estamos aqui para mudar a história do país. Do que adianta? (...) Depois você vai ter que encarar o [presidente da Câmara Rodrigo] Maia e o [presidente do Senado Davi] Alcolumbre no tapa."
Os movimentos de esquerda que organizam os protestos do dia 18 também estão avaliando a viabilidade dos atos conforme o avanço do coronavírus nos próximos dias.

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Há a possibilidade de uma reunião na segunda-feira (16) para tratar do assunto.
"Vamos esperar a evolução para tomar qualquer definição. A princípio, a manifestação está mantida", afirmou Guilherme Boulos, líder do MTST e da Frente Povo Sem Medo.
Nesta quinta, representantes das centrais sindicais se reuniram para debater o assunto.
Antes do encontro, a CUT pleiteava a manutenção do ato, enquanto a UGT falava em cancelamento.
"Nossa preocupação é que os trabalhadores e trabalhadoras são os mais vulneráveis por não terem assistência médica, diferente da classe média, que está coberta", afirma Ricardo Patah, da UGT.

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