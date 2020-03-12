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Secretário deu positivo

Bolsonaro e ministros já são monitorados após confirmação de coronavírus no Palácio

Palácio do Planalto deve soltar um comunicado ainda nesta quinta-feira (12). O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação), Fabio Wajngarten, que integrou a comitiva que viajou aos EUA, foi diagnosticado com a doença

Publicado em 12 de Março de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 12:46
Jair Bolsonaro está sendo monitorado após exame de secretário atestar positivo Crédito: Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), além de ministros e assessores que viajaram com ele aos Estados Unidos no último final de semana, está sendo monitorado por prevenção contra o novo coronavírus.
O Palácio do Planalto deve soltar um comunicado ainda nesta quinta-feira (12). O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação), Fabio Wajngarten, que integrou a comitiva que viajou aos EUA, foi diagnosticado com a doença. Ele fez exames na quarta-feira (11) no hospital Albert Einstein e o resultado foi positivo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além de Bolsonaro, Wajngarten esteve também em contato com o presidente norte-americano, Donald Trump.

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