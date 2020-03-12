Exame de secretário da Presidência dá positivo para coronavírus

Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação Social da Presidência da República, foi diagnosticado com coronavírus. O secretário, que esteve recentemente nos EUA para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, passou por exames que deram positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo.
De acordo com a Folha, Sophie Wajngarten, esposa do secretário, foi quem divulgou a informação no grupo de Whatsapp das mães da escola onde as filhas do casal estudam.
Meninas , bom dia: conforme e-mail da escola ontem, meu marido voltou de viagem de Miami ontem e fez o exame de covid que deu positivo, disse Sophie no grupo. Eles têm três filhas estudando na escola Red House International School.
Wajngarten ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O secretário esteve muito próximo do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Donald Trump na viagem aos EUA.