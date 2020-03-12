Exame de secretário da Presidência dá positivo para coronavírus

Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Expecial de Comunicação Social da Presidencia da República Crédito: Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO

A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo. Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação Social da Presidência da República, foi diagnosticado com coronavírus . O secretário, que esteve recentemente nos EUA para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro , passou por exames que deram positivo para Covid-19.

De acordo com a Folha, Sophie Wajngarten, esposa do secretário, foi quem divulgou a informação no grupo de Whatsapp das mães da escola onde as filhas do casal estudam.

Meninas , bom dia: conforme e-mail da escola ontem, meu marido voltou de viagem de Miami ontem e fez o exame de covid que deu positivo, disse Sophie no grupo. Eles têm três filhas estudando na escola Red House International School.