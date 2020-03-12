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Viajou junto com Bolsonaro

Exame de secretário da Presidência dá positivo para coronavírus

O secretário esteve recentemente nos EUA para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Folha de São Paulo, exame deu positivo para Covid-19

Publicado em 12 de Março de 2020 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 12:15
Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Expecial de Comunicação Social da Presidencia da República Crédito: Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação Social da Presidência da República, foi diagnosticado com coronavírus. O secretário, que esteve recentemente nos EUA para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, passou por exames que deram positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo.
 De acordo com a Folha, Sophie Wajngarten, esposa do secretário, foi quem divulgou a informação no grupo de Whatsapp das mães da escola onde as filhas do casal estudam. 
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Meninas , bom dia: conforme e-mail da escola ontem, meu marido voltou de viagem de Miami ontem e fez o exame de covid que deu positivo, disse Sophie no grupo. Eles têm três filhas estudando na escola Red House International School.
Wajngarten ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O secretário esteve muito próximo do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Donald Trump na viagem aos EUA.

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