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Restrições às viagens

Latam suspende 30% dos voos internacionais devido ao coronavírus

Temor causado pela nova doença fez empresa diminuir rotas para Europa e Estados Unidos; em nota, Grupo Latam disse estar tomando 'medidas imediatas'

Publicado em 12 de Março de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 12:00
Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus Crédito: Latam/Divulgação
A Latam Airlines decidiu reduzir em aproximadamente 30% os voos internacionais devido à baixa demanda e restrições de viagens impostas pelos governos após o avanço do coronavírus, declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em comunicado, a aérea informa que, por enquanto, a medida será aplicada principalmente para voos da América do Sul à Europa e aos EUA, entre 1º de abril e 30 de maio de 2020.
Em razão do contexto atual, a companhia também suspendeu seu guidance para 2020.
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"Diante de um cenário complexo e extraordinariamente dinâmico, o Grupo Latam está tomando medidas imediatas. Ao mesmo tempo, manteremos flexibilidade para tomar medidas adicionais caso seja necessário, devido à velocidade com que os eventos estão acontecendo", afirma em nota o atual vice-presidente comercial e próximo CEO do grupo, Roberto Alvo.
Além da manutenção de rígidos protocolos de segurança e higiene, a Latam afirma ter implementado procedimentos especiais de limpeza das aeronaves, que possuem um sistema de recirculação que renova o ar nos aviões a cada três minutos, com sistemas de filtro de última geração.

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