Latam suspende 30% dos voos internacionais devido ao coronavírus

Latam precisou cancelar viagens por causa do coronavírus Crédito: Latam/Divulgação

A Latam Airlines decidiu reduzir em aproximadamente 30% os voos internacionais devido à baixa demanda e restrições de viagens impostas pelos governos após o avanço do coronavírus, declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em comunicado, a aérea informa que, por enquanto, a medida será aplicada principalmente para voos da América do Sul à Europa e aos EUA, entre 1º de abril e 30 de maio de 2020.

Em razão do contexto atual, a companhia também suspendeu seu guidance para 2020.

"Diante de um cenário complexo e extraordinariamente dinâmico, o Grupo Latam está tomando medidas imediatas. Ao mesmo tempo, manteremos flexibilidade para tomar medidas adicionais caso seja necessário, devido à velocidade com que os eventos estão acontecendo", afirma em nota o atual vice-presidente comercial e próximo CEO do grupo, Roberto Alvo.