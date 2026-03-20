Tanque se desprende de carreta e atinge empresa em Cariacica

O tanque de uma carreta que transportava 22 mil litros de gasolina se desprendeu e atingiu o muro de uma empresa localizada no bairro Jardim América, em Cariacica , no final da tarde desta sexta-feira (20). Não houve feridos.

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o motorista disse acreditar que o eixo principal se soltou, provocando o acidente, na descida da Segunda Ponte. Até o momento, não há registro de vazamento de combustível. A Guarda de Trânsito de Cariacica foi ao local, que precisou ser isolado.