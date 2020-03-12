Secretário do ES sobre coronavírus: 'No momento, aulas estão mantidas'

O governo do Espírito Santo garante que acompanha com muita cautela o avanço do coronavírus no Estado
e no resto do país, mas que não vê, no momento, necessidade de suspensão de aulas na rede pública. A fala é do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann (PSB). O último boletim divulgado pelo Centro de Operações Estratégicas (COE), da secretaria estadual da Saúde (Sesa)
, mostra que o Espírito Santo tem um caso confirmado do novo coronavírus e 35 suspeitos em investigação
.
Já no Espírito Santo, Tyago Hoffmann afirma que as secretarias estaduais de Saúde e de Educação
monitoram a situação, mas que ainda não enxergam que sejam necessárias tomar medidas drásticas semelhantes no Estado.
"Acompanhamos com muita cautela. Neste momento, ainda não aconteceu nenhuma situação no Espírito Santo relacionada com escolas. Se houver alguma situação com escolas, o cenário pode mudar. No atual momento, as aulas estão mantidas e a vida segue normal, mas as duas pastas estão ensinando formas de ação de como agir na maneira de cumprimentar as pessoas, de como lavar as mãos, de uso de álcool em gel. Havendo uma mudança de cenário, a gente tem que reconsiderar, mas hoje não há necessidade no Espírito Santo de que isso aconteça", declarou.
O Espírito Santo já foi notificado de 60 casos com suspeita do novo coronavírus - desses, 24 já foram descartados, 35 seguem em investigação e um foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro. Todos os casos suspeitos, de acordo com a Sesa, são de pessoas que viajaram para o exterior. Os pacientes, segundo a Sesa, apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias: