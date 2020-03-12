Sede da secretaria estadual de Educação Crédito: Arquivo A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Secretário do ES sobre coronavírus - No momento, aulas estão mantidas

Já no Espírito Santo, Tyago Hoffmann afirma que as secretarias estaduais de Saúde e de Educação monitoram a situação, mas que ainda não enxergam que sejam necessárias tomar medidas drásticas semelhantes no Estado.

"Acompanhamos com muita cautela. Neste momento, ainda não aconteceu nenhuma situação no Espírito Santo relacionada com escolas. Se houver alguma situação com escolas, o cenário pode mudar. No atual momento, as aulas estão mantidas e a vida segue normal, mas as duas pastas estão ensinando formas de ação de como agir na maneira de cumprimentar as pessoas, de como lavar as mãos, de uso de álcool em gel. Havendo uma mudança de cenário, a gente tem que reconsiderar, mas hoje não há necessidade no Espírito Santo de que isso aconteça", declarou.

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O Espírito Santo já foi notificado de 60 casos com suspeita do novo coronavírus - desses, 24 já foram descartados, 35 seguem em investigação e um foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro. Todos os casos suspeitos, de acordo com a Sesa, são de pessoas que viajaram para o exterior. Os pacientes, segundo a Sesa, apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias: