Coronavírus no ES: secretaria de saúde investiga 35 casos suspeitos

Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior, conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19. Agora são 36 países sustentados para verificação da doença. Os pacientes apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.