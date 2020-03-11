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Covid-19

Coronavírus no ES: secretaria de saúde investiga 35 casos suspeitos

Dos 60 casos notificados,  24 foram descartados e um caso foi confirmado de acordo com Secretaria de Saúde (Sesa)

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:58
Coronavírus Crédito: geralt | Pixabay
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quarta-feira (11),  35 casos suspeitos de Covid-19. Dos  60 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 24 foram descartados e um caso confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro. 
Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior, conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19. Agora são 36 países sustentados para verificação da doença. Os pacientes apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
PRIMEIRO CASO EM VILA VELHA
O primeiro caso de coronavírus do Espírito Santo foi diagnosticado em uma moradora de Vila Velha. Ela foi liberada na última terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.
Lavar bem as mãos é umas das principais medidas para evitar o coronavírus Crédito: Pixabay
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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