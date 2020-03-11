OMS diz que alguns países não agem para evitar contágio do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira (11) que alguns países "não estão fazendo nada" para afastar o contágio em massa do coronavírus, mas ressaltou que, como entidade, não interfere no modo de agir de cada nação

Ainda assim, a OMS pediu aos governos para aumentarem o número de funcionários de seus sistemas públicos de saúde, por conta da epidemia. "A taxa de mortalidade do coronavírus se mostra muito maior do que de um influenza comum", ressaltou o diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa no início desta tarde. "O que custa mais, o isolamento ou mortes e falência do sistema de saúde?", questionou.