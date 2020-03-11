Coronavírus Crédito: Pixabay

De acordo com a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), o morador do município viajou recentemente para vários países com a circulação do vírus. Ainda assim, o paciente resistiu às orientações quanto à necessidade de isolamento domiciliar, alegando que irá manter suas atividades normais e, inclusive, frequentar o ambiente de trabalho.

Your browser does not support the audio element. Morador de Vila Velha com suspeita de coronavírus recusa isolamento

Em ofício, o secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, diz que a medida é prevista em protocolo do Ministério da Saúde e no Código Penal Brasileiro, até que se concluam os resultados dos exames específicos já realizados no paciente.

O documento esclarece, ainda, que o resultado parcial emitido pelo Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) exclui o contágio por gripe Influenza e vírus respiratórios, o que mantém a suspeita por infecção por SARS-CoV 2, evidenciando a medida preventiva de isolamento domiciliar.

A PMVV diz que todas as orientações foram devidamente repassadas ao paciente em questão, principalmente quanto ao risco de contágio de pessoas de seu relacionamento e da população como um todo, pela médica infectologista da Vigilância Epidemiológica que acompanha o caso.