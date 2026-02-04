Criança desaparece após entrar no Rio Doce, em Linhares

Um menino de 8 anos desapareceu após entrar no Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (4). Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que duas crianças brincavam às margens do rio, quando uma delas, que não sabia nadar, se distanciou um pouco e sumiu no meio da água.

O tenente Favalessa, que participa do trabalho de buscas, contou que a dificuldade de encontrar a vítima se deve pela forte correnteza do rio. "As equipes estão realizando buscas com mergulhos de submersão sem cilindro autônomo de oxigênio e com apoio de embarcações.Uma equipe especializada de mergulho auxiliará nas buscas, que devem ser feitas de forma mais profunda e precisa", contou à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta.