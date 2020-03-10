Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

Your browser does not support the audio element. Moradora de Vila Velha com coronavírus é liberada do isolamento

A moradora de Vila Velha que teve o diagnóstico confirmado de coronavírus foi liberada nesta terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha , a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais.

A Vigilância Epidemiológica da secretaria informou, ainda, que os familiares da mulher diagnosticada com o Covid-19  doença provocada pelo coronavírus , e que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.

A mulher que teve o caso confirmado viajou de férias para Roma, na Itália, com o esposo e a filha no dia 14 de fevereiro. Ainda no exterior, no dia 22, ela iniciou sintomas de tosse, coriza e mialgia. No dia 24 de fevereiro, a mulher retornou ao Brasil, e, no dia 29, como persistiu a tosse, coriza e dor no corpo, procurou atendimento médico.

A paciente permaneceu internada em isolamento hospitalar até o dia 3 de março, quando recebeu alta para continuar isolada em domicílio.

Ao todo, já são 28 casos suspeitos do novo coronavírus no Estado , segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) na tarde da última segunda-feira (9). Dos 45 casos notificados com suspeita até o momento, 16 foram descartados e um foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Dos 28 casos suspeitos, 26 estão na região metropolitana e dois no Norte do Estado. Todos possuem vínculo de viagem ao exterior conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19  agora são 36 países sustentados para verificação da doença.