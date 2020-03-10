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Alta da quarentena

Moradora de Vila Velha com coronavírus é liberada do isolamento

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais e os familiares não apresentam sintomas

Publicado em 10 de Março de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 11:17
Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Moradora de Vila Velha com coronavírus é liberada do isolamento
A moradora de Vila Velha que teve o diagnóstico confirmado de coronavírus foi liberada nesta terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais.
A Vigilância Epidemiológica da secretaria informou, ainda, que os familiares da mulher diagnosticada com o Covid-19  doença provocada pelo coronavírus , e que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.
A mulher que teve o caso confirmado viajou de férias para Roma, na Itália, com o esposo e a filha no dia 14 de fevereiro. Ainda no exterior, no dia 22, ela iniciou sintomas de tosse, coriza e mialgia. No dia 24 de fevereiro, a mulher retornou ao Brasil, e, no dia 29, como persistiu a tosse, coriza e dor no corpo, procurou atendimento médico.
A paciente permaneceu internada em isolamento hospitalar até o dia 3 de março, quando recebeu alta para continuar isolada em domicílio.
Ao todo, já são 28 casos suspeitos do novo coronavírus no Estado, segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) na tarde da última segunda-feira (9). Dos 45 casos notificados com suspeita até o momento, 16 foram descartados e um foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro.
Dos 28 casos suspeitos, 26 estão na região metropolitana e dois no Norte do Estado. Todos possuem vínculo de viagem ao exterior conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19  agora são 36 países sustentados para verificação da doença.
Nota ta íntegra: "A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha informa que a paciente residente no município diagnosticada com Covid-19 está liberada - a partir desta terça-feira (10) - do isolamento domiciliar, a qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro, em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Seus familiares que também estavam sob monitoramento apresentam quadro assintomático em relação à doença".

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