Moradora de Vila Velha com coronavírus vai continuar em isolamento

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha está monitorando o quadro da moradora infectada com coronavírus Crédito: Divulgação/PMVV

A mulher, moradora de Vila Velha , que o diagnóstico confirmado de coronavírus ainda irá continuar no isolamento por mais alguns dias, até que todos os sintomas desapareçam. De acordo com os responsáveis pelo plantão Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, o quadro permanece evoluindo para melhora, inclusive com diminuição de tosse, mas é preciso que acabem todos os sintomas para ser liberada. Os familiares dela se mantém assintomáticos.

Neste domingo (8), seria o último dia da quarentena da mulher, que tem 37 anos. A quarentena domiciliar é um isolamento em sua residência por 14 dias  período de incubação do vírus  e está entre as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para pacientes que, como ela, estão em bom estado clínico e não há necessidade de internação.

Ela continuará em repouso com isolamento e máscara por mais dias, e será liberada de acordo com sua evolução, quando não houver mais sinais e sintomas respiratórios da transmissão viral.

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A equipe médica segue monitorando-a ativamente, assim como as pessoas que tiveram contato próximo com ela.

Em Vila Velha, segundo a prefeitura, houve 12 casos suspeitos d coronavírus notificados, estando 5 casos sob investigação e 6 descartados. No Espírito Santo, subiu para 17 o número de casos suspeitos atualmente.

A mulher que teve o caso confirmado viajou de férias para Roma, na Itália, com o esposo e a filha em 14 de fevereiro. Ainda no exterior, no dia 22, ela iniciou sintomas de tosse, coriza e mialgia. No dia 24 de fevereiro retornou ao Brasil, e no dia 29, como persistiu a tosse, coriza e dor no corpo, procurou atendimento médico.