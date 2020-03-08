Semana começa com chuva intensa e vento forte no Espírito Santo

Institutos de pesquisa emitiram alerta para condições do tempo nos próximos dias

Publicado em 08 de Março de 2020 às 19:58

Redação de A Gazeta

Dia nublado em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A semana começa com chuva intensa no Norte do Espírito Santo e com alerta de ventos fortes no Estado. Institutos de pesquisa emitiram alerta para condições do tempo nos próximos dias.  Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre 21°C e 29°C.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover forte em 28 cidades capixabas até as 9 horas desta segunda-feira (9).  O alerta é de 'perigo potencial', com chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos que podem chegar a 60 km/h. Ainda de acordo com o Inmet, é baixo o risco de raios e alagamentos.

O alerta vale para os municípios de: 
  • Água Doce do Norte 
  • Águia Branca 
  • Alto Rio Novo 
  • Baixo Guandu 
  • Barra de São Francisco 
  • Boa Esperança 
  • Colatina 
  • Conceição da Barra 
  • Ecoporanga 
  • Governador Lindenberg 
  • Jaguaré 
  • Linhares 
  • Mantenópolis 
  • Marilândia 
  • Montanha 
  • Mucurici 
  • Nova Venécia
  • Pancas 
  • Pedro Canário
  • Pinheiros 
  • Ponto Belo 
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha 
  • São Mateus 
  • Sooretama 
  • Vila Pavão 
  • Vila Valério

Já de acordo com Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), nesta segunda-feira (09), o alerta é para a alta possibilidade de eventos hidrológicos no centro-norte do Espírito Santo, devido aos elevados acumulados de chuvas nos últimos dias e à previsão pancadas de chuva ao longo do dia. Já na terça-feira (10), o risco cai na Regiões Metropolitana da Grande Vitória.
Ainda de acordo com o aviso, na bacia hidrográfica do Rio Doce, observa-se a elevação do nível dos rios e a propagação da onda de cheia em função dos acumulados observados nos últimos dias.

Dia nublado em Vitória

TEMPERATURA

Neste domingo (8), o dia ficou nublado em Vitória. Já na segunda-feira (9), a previsão é de aberturas de sol, mas ainda há possibilidade de chuva esparsa em alguns trechos do Estado, segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper. Na Grande Vitória, há variação de nuvens e chuva em alguns pontos. A temperatura vai variar entre 21°C e 29°C. 
Já na Região Sul,  nas áreas menos elevadas, a temperatura deve variar entre 21°C e 27°C, e, nas áreas altas, de  mínima de 17°C a 25°C. Na Região Serrana, nas áreas menos elevadas de 17°C a 25°C e nas áreas altas de 14°C a 24°C. Na Região Norte, variação de 20°C a 26°C. Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas variação de 19°C a 30°C e em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Na Região Nordeste, temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

