Semana começa com chuva intensa e vento forte no Espírito Santo

A semana começa com chuva intensa no Norte do Espírito Santo e com alerta de ventos fortes no Estado. Institutos de pesquisa emitiram alerta para condições do tempo nos próximos dias. Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre 21°C e 29°C.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover forte em 28 cidades capixabas até as 9 horas desta segunda-feira (9). O alerta é de 'perigo potencial', com chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos que podem chegar a 60 km/h. Ainda de acordo com o Inmet, é baixo o risco de raios e alagamentos.
O alerta vale para os municípios de:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Já de acordo com Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), nesta segunda-feira (09), o alerta é para a alta possibilidade de eventos hidrológicos no centro-norte do Espírito Santo, devido aos elevados acumulados de chuvas nos últimos dias e à previsão pancadas de chuva ao longo do dia. Já na terça-feira (10), o risco cai na Regiões Metropolitana da Grande Vitória.
Ainda de acordo com o aviso, na bacia hidrográfica do Rio Doce, observa-se a elevação do nível dos rios e a propagação da onda de cheia em função dos acumulados observados nos últimos dias.
Dia nublado em Vitória
TEMPERATURA
Neste domingo (8), o dia ficou nublado em Vitória. Já na segunda-feira (9), a previsão é de aberturas de sol, mas ainda há possibilidade de chuva esparsa em alguns trechos do Estado, segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper. Na Grande Vitória, há variação de nuvens e chuva em alguns pontos. A temperatura vai variar entre 21°C e 29°C.
Já na Região Sul, nas áreas menos elevadas, a temperatura deve variar entre 21°C e 27°C, e, nas áreas altas, de mínima de 17°C a 25°C. Na Região Serrana, nas áreas menos elevadas de 17°C a 25°C e nas áreas altas de 14°C a 24°C. Na Região Norte, variação de 20°C a 26°C. Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas variação de 19°C a 30°C e em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Na Região Nordeste, temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.