Climatempo erra e prevê 740 milímetros de chuva para municípios do ES

Erro técnico em site do Climatempo prevê chuva de 740mm para São Gabriel da Palha e Nova Venécia, no Norte do ES Crédito: Reprodução | Climatempo

A Gazeta se assustaram nesta sexta-feira (24) ao se depararem com a previsão do Internautas dese assustaram nesta sexta-feira (24) ao se depararem com a previsão do Instituto Climatempo para o próximo domingo (26). No site do órgão, foi publicado que a previsão para o volume de chuva em Nova Venécia e São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, seria de 740 milímetros de chuva.

A reportagem foi conferir a informação com o instituto, que informou que o número está errado. "O valor correto é 40 milímetros de chuva previstos para Nova Venécia e para São Gabriel da Palha para o domingo (26). Nosso site está com um erro, entramos em contato com a equipe técnica para corrigi-lo", informou a meteorologista Josélia Pegorim.

Já às 16h06, o erro foi corrigido.

REFLEXOS DO CICLONE KURUMÍ

Ciclone Kurumí, na noite de quinta-feira (23) no Oceano Atlântico, na área compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Ilhéus, na Bahia. Conforme as previsões meteorológicas alertavam, a Marinha do Brasil confirmou nesta sexta-feira (24) a formação do, na noite de quinta-feira (23) no Oceano Atlântico, na área compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Ilhéus, na Bahia.

Desta forma, todo o litoral do Espírito Santo, compreendido nesta região, deve ficar em alerta para condições adversas no mar, e rajadas de ventos nesta sexta-feira (24). Também podem ocorrer chuvas intensas em toda a região compreendida.

Segundo a nota técnica da Marinha, por volta das 22h foram registrados ventos de 65 km/h no centro da tempestade subtropical, ocorrido a 700 quilômetros da costa de Arraial do Cabo e seguindo em direção ao Sul Fluminense, afastando-se do Espírito Santo.