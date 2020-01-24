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Erro técnico

Climatempo erra e prevê 740 milímetros de chuva para municípios do ES

Internauta observou número alarmante em site do instituto e a reportagem de A Gazeta foi conferir; Climatempo identificou erro técnico

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:43
Erro técnico em site do Climatempo prevê chuva de 740mm para São Gabriel da Palha e Nova Venécia, no Norte do ES Crédito: Reprodução | Climatempo
Internautas de A Gazeta se assustaram nesta sexta-feira (24) ao se depararem com a previsão do Instituto Climatempo para o próximo domingo (26). No site do órgão, foi publicado que a previsão para o volume de chuva em Nova Venécia e São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, seria de 740 milímetros de chuva.
A reportagem foi conferir a informação com o instituto, que informou que o número está errado. "O valor correto é 40 milímetros de chuva previstos para Nova Venécia e para São Gabriel da Palha para o domingo (26). Nosso site está com um erro, entramos em contato com a equipe técnica para corrigi-lo", informou a meteorologista Josélia Pegorim.
Já às 16h06, o erro foi corrigido.

REFLEXOS DO CICLONE KURUMÍ

Conforme as previsões meteorológicas alertavam, a Marinha do Brasil confirmou nesta sexta-feira (24) a formação do Ciclone Kurumí, na noite de quinta-feira (23) no Oceano Atlântico, na área compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Ilhéus, na Bahia.
Desta forma, todo o litoral do Espírito Santo, compreendido nesta região, deve ficar em alerta para condições adversas no mar, e rajadas de ventos nesta sexta-feira (24). Também podem ocorrer chuvas intensas em toda a região compreendida.

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Segundo a nota técnica da Marinha, por volta das 22h foram registrados ventos de 65 km/h no centro da tempestade subtropical, ocorrido a 700 quilômetros da costa de Arraial do Cabo e seguindo em direção ao Sul Fluminense, afastando-se do Espírito Santo.
Ainda assim, os reflexos do Kurumí, que em Tupi-Guarani signfica "menino", são sentidas no Estado em forma de ressaca marítima com ondas que podem chegar a 5 metros e possibilidade de temporais. Nestas condições, a recomendação é evitar navegar, pois apresenta riscos às embarcações.

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