Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Imagens de drone mostram destruição em Iconha e Alfredo Chaves após as chuvas
Chuva no Sul do ES

Imagens de drone mostram destruição em Iconha e Alfredo Chaves após as chuvas

Em Iconha, quatro pessoas morreram e 1.002 estão fora de casa. Em Alfredo Chaves, 1107 pessoas estão desalojadas. Três moradores morreram

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 12:43
Imagens de drone de Iconha após a enchente Crédito: Marcel Alves
Imagens gravadas por um drone em Iconha nesta quinta-feira (23) mostram o impacto causado pela enxurrada que devastou municípios da região Sul na última sexta-feira (17). Em Iconha, quatro pessoas morreram e 1.002 estão fora de casa, sendo 989 desalojadas (na casa de parentes e amigos) e 13 desabrigadas (em abrigos públicos).

Veja Também

Casagrande convoca mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha

Por causa chuva, o governador Renato Casagrande (PSB) decretou estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo ChavesVargem Alta Rio Novo do Sul. Em Alfredo Chaves, três pessoas morreram, vítima da enchente na cidade.
De acordo com a Secretaria de Educação do município,  das 13 escolas, sete foram afetadas com a enxurrada que provocou diversos prejuízos à cidade. São 1.800 alunos do município e 1.595 estudam nas escolas que foram afetadas.
Hospital Maternidade Danilo Monteiro de Castro, único da cidade, deve ficar fechado por tempo indeterminado. Os três pacientes que estavam internados na sexta-feira (17) foram transferidos a tempo para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma.

IMAGENS EM ALFREDO CHAVES

Em Alfredo Chaves, 1107 pessoas estão desalojadas, instaladas na casa de parentes e amigos. Três moradores morreram após a chuva que atingiu o município no último dia 17.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados