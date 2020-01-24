Imagens de drone mostram destruição em Iconha e Alfredo Chaves após as chuvas

Imagens gravadas por um drone em Iconha nesta quinta-feira (23) mostram o impacto causado pela enxurrada que devastou municípios da região Sul na última sexta-feira (17). Em Iconha, quatro pessoas morreram e 1.002 estão fora de casa, sendo 989 desalojadas (na casa de parentes e amigos) e 13 desabrigadas (em abrigos públicos).
Por causa chuva, o governador Renato Casagrande (PSB) decretou estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Em Alfredo Chaves, três pessoas morreram, vítima da enchente na cidade.
De acordo com a Secretaria de Educação do município, das 13 escolas, sete foram afetadas com a enxurrada que provocou diversos prejuízos à cidade. São 1.800 alunos do município e 1.595 estudam nas escolas que foram afetadas.
O Hospital Maternidade Danilo Monteiro de Castro, único da cidade, deve ficar fechado por tempo indeterminado. Os três pacientes que estavam internados na sexta-feira (17) foram transferidos a tempo para Cachoeiro de Itapemirim e Piúma.
IMAGENS EM ALFREDO CHAVES
Em Alfredo Chaves, 1107 pessoas estão desalojadas, instaladas na casa de parentes e amigos. Três moradores morreram após a chuva que atingiu o município no último dia 17.