Governador Renato Casagrande em reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Casagrande convoca mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), convocou em seu Twitter um mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha, cidade devastada pelas chuvas fortes da última semana

O mutirão vai acontecer neste sábado (25), a partir das 8h. Uma semana após o temporal, as ruas do município estão cheias de lixo e lama. Iconha ainda tem mais de mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e registrou quatro mortes.

Em um vídeo publicado no Twitter, Casagrande pede a ajuda de voluntários para "abraçar a cidade" destruída pela chuva. "Teremos efetivo dos Bombeiros, teremos efetivo do Exército, mas quero convidar você, como voluntário, para que você possa estar presente. Se tiver uma pá leve, uma enxada leve, um carrinho de mão, pode levar. Teremos a pá mecânica, caminhão-pipa e caminhão-basculante para ajudar todo esse trabalho a ser feito em Iconha. Abrace a cidade, vamos juntos!", disse o governador.

Sábado, 25, vamos realizar, a partir de 8:00h, MUTIRÃO SOLIDÁRIO com bombeiros, exército e voluntários que tenham condições de ajudar na limpeza de Iconha e Bom destino. Leve enxada, pá e, se tiver, carrinho de mão. O governo estará com equipamentos maiores apoiando o trabalho. pic.twitter.com/mhR2cpRVVQ — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 23, 2020

Em todo o Estado, já são 3.269 pessoas que estão fora das respectivas casas , de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual. O número voltou a subir por causa da alteração na quantidade de desalojados em Iconha, que saltou de 523 para 989  um crescimento de cerca de 89%.