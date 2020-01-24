Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Casagrande convoca mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha
Destruição após chuva

Casagrande convoca mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha

Uma semana após o temporal, as ruas do município estão cheias de lixo e lama. Iconha ainda tem mais de mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e registrou quatro mortes

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 08:14
Governador Renato Casagrande em reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira
Casagrande convoca mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), convocou em seu Twitter um mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha, cidade devastada pelas chuvas fortes da última semana.
O mutirão vai acontecer neste sábado (25), a partir das 8h. Uma semana após o temporal, as ruas do município estão cheias de lixo e lama. Iconha ainda tem mais de mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e registrou quatro mortes.
Em um vídeo publicado no Twitter, Casagrande pede a ajuda de voluntários para "abraçar a cidade" destruída pela chuva. "Teremos efetivo dos Bombeiros, teremos efetivo do Exército, mas quero convidar você, como voluntário, para que você possa estar presente. Se tiver uma pá leve, uma enxada leve, um carrinho de mão, pode levar. Teremos a pá mecânica, caminhão-pipa e caminhão-basculante para ajudar todo esse trabalho a ser feito em Iconha. Abrace a cidade, vamos juntos!", disse o governador.
Em todo o Estado, já são 3.269 pessoas que estão fora das respectivas casas, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual. O número voltou a subir por causa da alteração na quantidade de desalojados em Iconha, que saltou de 523 para 989  um crescimento de cerca de 89%.
Por outro lado, o número de desabrigados na cidade diminuiu, passando de 22 para 13. Uma mulher ainda está desaparecida no município.

Veja Também

Jovens contam como resgataram casal pendurado na janela em Iconha

Chuva em Iconha: a história de destruição na cidade em grandes enchentes

Governo do ES pede apuração contra fake news sobre ações durante as chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados