Rio Branco rompe contrato de patrocínio com empresa suspeita de lavagem de dinheiro

O contrato de patrocínio firmado entre o Rio Branco Atlético Clube e a empresa Blackbox, investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, foi encerrado nesta quarta-feira (10), informou o time.





A parceria anunciada em maio de 2025 previa investimentos no clube esportivo que poderiam chegar a R$ 4 milhões, até o fim de 2026. Esse é o maior valor de patrocínio destinado a um time de futebol do Espírito Santo.





O rompimento contratual, divulgado pelo Rio Branco por meio de nota enviada à TV Gazeta (confira nota na íntegra), ocorre após a Blackbox ser apontada pela Polícia Federal como integrante da estrutura financeira investigada na Operação Narco Fluxo, deflagrada em abril deste ano. A ação resultou na prisão do funkeiro MC Ryan SP, suspeito de ter ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).



Segundo as investigações, a Blackbox firmou contratos com uma empresa ligada a MC Ryan SP para ações publicitárias nas redes sociais. Para a PF, no entanto, os documentos serviriam apenas para dar aparência de legalidade às operações para lavagem de dinheiro.





Os investigadores identificaram transferências de pelo menos R$ 1,3 milhão para contas pessoais do cantor entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. A Blackbox negou as acusações à PF



Os proprietários da empresa capixaba foram identificados como Thadeu José Chagas Silveira e Renan Costa da Mata. A reportagem tentou contato com representantes da Blackbox nesta quarta (10), mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.





Criada em 2021, a Blackbox se apresenta como uma consultoria especializada em educação financeira, apostas esportivas e marketing digital, mas, de acordo com a PF, estaria sendo utilizada também para atividades ligadas ao mercado ilegal de apostas e lavagem de dinheiro.





No Espírito Santo, a empresa ganhou espaço ao patrocinar clubes do futebol local. Além do Alvinegro, fechou contratos com o Vitória Futebol Clube, Desportiva Ferroviária e Serra Futebol Clube.





O Rio Branco disse que realizou análise jurídica e documental da empresa antes da assinatura do contrato e afirmou que não havia informações públicas que desabonassem a patrocinadora naquele momento. O clube informou que encerrou o vínculo com a Blackbox. Na nota, o time Capa-Preta afirma que não foi procurado pelas autoridades e não possui acesso aos autos das investigações em andamento.





O Vitória afirmou que rescindiu o contrato após tomar conhecimento das investigações divulgadas pela imprensa.





Já a Desportiva Ferroviária informou que o patrocínio teve duração de três meses e já havia sido encerrado antes da divulgação do caso.





O Serra Futebol Clube disse que manteve contrato com a empresa apenas durante a disputa da Série B do Campeonato Capixaba de 2025 e que tomou conhecimento das investigações por meio da imprensa.



