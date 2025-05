Cofre Cheio

Rio Branco anuncia novo patrocinador master com contrato de R$ 4 milhões

O investimento será o maior valor de patrocínio já aplicado em um time de futebol do Espírito Santo, de acordo com o Capa-Preta

Publicado em 15 de maio de 2025 às 16:45

Rio Branco fechou novo patrocinador para a temporada Crédito: Rio Branco/Divulgação

Em meio a disputa do Campeonato Brasileiro Série D e da Copa Espírito Santo, o Rio Branco anunciou seu novo patrocinador master. Nesta quinta-feira (15), o Capa-Preta fechou um acordo com o hub de casas de apostas Blackbox até o fim de 2026. >

A partir de agora, a Blackbox vai estampar sua marca no espaço mais nobre do uniforme capa-preta, além de estar presente em diversas ativações com o clube e sua torcida. O investimento pode chegar a R$ 4 milhões, sendo o maior valor de patrocínio já aplicado em um time de futebol do Espírito Santo.>

Outra novidade é o modelo de negócio para a exibição do patrocinador. Com a parceria, o Rio Branco vai exibir marcas de forma rotativa em seu espaço master, todas parceiras da patrocinadora, que representa mais de 30 bets no mercado, entre elas as maiores do Brasil. Desta forma, além da própria Blackbox, outras empresas farão parte do negócio, e de maneira periódica vão se revezar no patrocínio da camisa.>

"Este modelo é inédito no futebol brasileiro e vai permitir que as empresas aumentem sua visibilidade e potencial de alcance, além de tornar a camisa capa-preta ainda mais valorizada. É uma inovação possível graças à parceria com a Blackbox, que vem se consolidando no mercado do esporte e conteúdo digital, sendo mais uma grande marca a caminhar ao lado do Rio Branco", afirmou o CEO do Rio Branco SAF, Renato Antunes. >

CEO da Blackbox, Thadeu Silveira afirma que a empresa está iniciando uma grande fase de integração entre torcedores, clubes e casas de apostas, promovendo ações dentro dos estádios e conectando os times locais a marcas dispostas a investir no crescimento do futebol regional.>

"Acreditamos que o torcedor capixaba quer mais do que paixão: quer ver os estádios cheios, seus times crescendo, subindo para a elite do futebol brasileiro. Mas para isso acontecer, é preciso investimento. E é por isso que a Blackbox entra em campo. Estar ao lado de um clube tão tradicional como o Rio Branco reforça esse nosso compromisso de aumentar o investimento e atingir cada vez mais pessoas de forma segura e responsável no mercado, fidelizando as marcas que estão, de fato, investindo no nosso futebol." >

Próximo jogo do Rio Branco na Série D

A Série D do Brasileirão 2025 prossegue para o Rio Branco neste sábado. Às 19h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, o Capa-Preta enfrenta o Água Santa, pela quinta rodada do Grupo 6. >

