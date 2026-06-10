Espírito Santo cria 7.392 empregos com carteira assinada e registra melhor março da série histórica

O mercado de trabalho capixaba acelerou em março e registrou o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2020. O Espírito Santo criou 7.392 empregos formais com carteira assinada, resultado quase quatro vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo havia sido de 1.875 vagas. O desempenho demonstra sinais de retomada da economia estadual após o encerramento de 2025 com forte desaceleração na geração de empregos, quando o Estado fechou mais de 10 mil postos de trabalho.
As análises são do Connect Fecomércio-ES, com base nos dados do Caged. O levantamento mostra que todos os setores da economia fecharam março no azul, mas o protagonismo ficou com os serviços e o comércio, responsáveis juntos por 4.394 novos postos de trabalho. O setor de serviços abriu 2.965 vagas, enquanto o comércio respondeu por outras 1.429 contratações.
O resultado chama atenção especialmente no comércio, que apresentou uma recuperação acima do esperado para o período. Tradicionalmente, o setor concentra suas principais contratações no segundo semestre, impulsionado por datas como Black Friday e Natal. Desta vez, a recomposição das vagas ocorreu ainda nos primeiros meses do ano, indicando um ambiente de maior confiança por parte das empresas.
Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o cenário demonstra uma retomada mais consistente e distribuída entre diferentes segmentos da economia. “O resultado positivo ocorreu em todos os setores e mostra um ambiente econômico mais favorável para contratações, impulsionado tanto pela retomada do consumo quanto pela melhora gradual das condições econômicas”.
Formação médica
Med Day da Multivix leva estudantes para uma imersão na rotina da Medicina
A escolha da profissão costuma ser cercada de dúvidas, especialmente quando o assunto é Medicina. Para aproximar estudantes da realidade da graduação, a Multivix realiza no próximo dia 20 de junho a segunda edição do Med Day, evento gratuito que acontece simultaneamente nas unidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.
A programação inclui oficinas práticas, simulações médicas e bate-papos com professores e alunos da instituição. A proposta é apresentar aos participantes experiências ligadas ao dia a dia do curso, passando por áreas como anatomia, primeiros socorros e atividades realizadas nos centros de simulação médica.
Além da vivência prática, os participantes também poderão conhecer mais sobre o processo seletivo, bolsas de estudo e financiamentos. Segundo o CEO da Multivix, Tadeu Penina, a primeira edição teve forte adesão de estudantes e familiares, motivando a ampliação da programação neste ano.
“Tivemos uma participação muito expressiva de estudantes e famílias interessadas em conhecer de perto a realidade da Medicina, além de um retorno extremamente positivo sobre a experiência prática proporcionada pelo evento”, explica Tadeu.
Com mais de duas décadas de atuação na formação médica e mais de mil profissionais graduados, a instituição mantém parcerias com hospitais e centros de referência nacionais, fortalecendo sua presença na formação de profissionais para o mercado de saúde capixaba.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em multivix.vc/medday.
Inovação urbana em Vila Velha
Collab entre Instituto ICCA e ESX debate cidades inteligentes e o futuro da inovação em Vila Velha
Como desenvolver cidades mais inteligentes sem perder a identidade construída ao longo do tempo? Essa será uma das discussões do Cidades 360º, evento promovido pelo Instituto ICCA em parceria com o ESX, iniciativa do Sebrae-ES voltada ao fortalecimento da inovação. O encontro acontece nesta quarta-feira (11), na Casa Amarela, no Centro Histórico de Vila Velha, reunindo empresários, arquitetos, pesquisadores, gestores públicos e lideranças institucionais.
A proposta vai além dos debates sobre tecnologia. A programação aborda temas como preservação do patrimônio histórico, inteligência intercultural, inovação territorial e desenvolvimento urbano sustentável, conectando diferentes áreas que hoje fazem parte das discussões sobre o futuro das cidades. Um dos painéis será dedicado justamente ao papel da memória e da ocupação dos espaços urbanos como instrumentos de transformação econômica e social.
O evento também reforça o movimento Vila Valley, iniciativa lançada no fim de 2025 que busca consolidar Vila Velha como um polo de inovação e empreendedorismo. O projeto reúne universidades, empresas, entidades empresariais e lideranças locais em torno da construção de um ambiente favorável à tecnologia, à economia do conhecimento e à atração de novos negócios para o município.
Para o presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), Éder Lemke, o fortalecimento de ambientes inovadores passa pela conexão entre diferentes setores da sociedade. “O desenvolvimento das cidades passa cada vez mais pela capacidade de conectar pessoas, tecnologia, conhecimento e oportunidades. A Assevila acredita que Vila Velha reúne os ativos necessários para se consolidar como uma referência em inovação no Espírito Santo”, afirma.
Entre os convidados está Juliana Benício, ex-secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói (RJ), que apresentará a experiência do Distrito de Inovação da Cantareira, projeto que integrou patrimônio histórico, universidades, startups e grandes empresas em um mesmo ambiente de desenvolvimento. A especialista Ludmila Ghil também participa da programação com uma palestra sobre inteligência intercultural e seus impactos nas organizações.
Além dos debates, o encontro contará com o lançamento do livro Escrita Científica na Era da Inteligência Artificial, do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UVV, Alessandro Coutinho, e com a apresentação de ações ligadas ao projeto Cidades 20-30, iniciativa voltada à revitalização urbana e cultural do Centro Histórico de Vila Velha.