Espírito Santo cria 7.392 empregos com carteira assinada e registra melhor março da série histórica

O mercado de trabalho capixaba acelerou em março e registrou o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2020. O Espírito Santo criou 7.392 empregos formais com carteira assinada, resultado quase quatro vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo havia sido de 1.875 vagas. O desempenho demonstra sinais de retomada da economia estadual após o encerramento de 2025 com forte desaceleração na geração de empregos, quando o Estado fechou mais de 10 mil postos de trabalho.





As análises são do Connect Fecomércio-ES, com base nos dados do Caged. O levantamento mostra que todos os setores da economia fecharam março no azul, mas o protagonismo ficou com os serviços e o comércio, responsáveis juntos por 4.394 novos postos de trabalho. O setor de serviços abriu 2.965 vagas, enquanto o comércio respondeu por outras 1.429 contratações.





O resultado chama atenção especialmente no comércio, que apresentou uma recuperação acima do esperado para o período. Tradicionalmente, o setor concentra suas principais contratações no segundo semestre, impulsionado por datas como Black Friday e Natal. Desta vez, a recomposição das vagas ocorreu ainda nos primeiros meses do ano, indicando um ambiente de maior confiança por parte das empresas.





Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o cenário demonstra uma retomada mais consistente e distribuída entre diferentes segmentos da economia. “O resultado positivo ocorreu em todos os setores e mostra um ambiente econômico mais favorável para contratações, impulsionado tanto pela retomada do consumo quanto pela melhora gradual das condições econômicas”.



