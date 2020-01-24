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Alerta da Marinha

Ciclone Kurumí se forma em alto-mar e pode provocar temporais no ES

Fenômeno foi registrado a cerca de 700 km da costa de Arraial do Cabo (RJ), na noite desta quinta-feira (23), mas os reflexos como ressaca marítima com ondas de até 5 metros, além de possibilidade de temporais podem ocorrer em todo o litoral do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 10:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 10:44

O mar pode ficar mais agitado com ondas de até 5 metros de altura por conta do ciclone subtropical identificado no litoral Crédito: Caique Verlí
Ciclone Kurumí se forma em alto-mar e pode provocar temporais no ES
Conforme as previsões meteorológicas alertavam, a Marinha do Brasil confirmou a formação do Ciclone Kurumí, na noite desta quinta-feira (23) no Oceano Atlântico na área compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Ilhéus, na Bahia.
Desta forma, todo o litoral do Espírito Santo, compreendido nesta região, deve ficar em alerta para condições adversas no mar, e rajadas de ventos nesta sexta-feira (24). Também podem ocorrer chuvas intensas em toda a região compreendida.

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Ciclone Kurumí: entenda o fenômeno e os reflexos no ES

Segundo a nota técnica da Marinha, por volta das 22h foram registrados ventos de 65 km/h no centro da tempestade subtropical, ocorrido a 700 quilômetros da costa de Arraial do Cabo e seguindo em direção ao Sul Fluminense, afastando-se do Espírito Santo. 
Mapas indicavam a formação do ciclone próximo à costa capixaba, mas o fenômeno foi registrado a 700 quilômetros de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro  Crédito: Reprodução/Windy.com
Ainda assim, os reflexos do Kurumí, que em Tupi-Guarani signfica "menino", são sentidas no Estado em forma de ressaca marítima com ondas que podem chegar a 5 metros e possibilidade de temporais. Nestas condições, a recomendação é evitar navegar, pois apresenta riscos às embarcações.
Para ser classificado como ciclone subtropical, é necessário que as rajadas superem 63 km/h. Desde a última quinta-feira o Espírito Santo estava em alerta para a formação do ciclone e havia a possibilidade dos ventos atingirem até 87 km/h. O aviso para o fenômeno prevalece até o próximo sábado (25) em todo o Espírito Santo.
Além do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), colaboraram para a identificação do Kurumí o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) e também o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB).

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