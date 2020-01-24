Ciclone Kurumí se forma em alto-mar e pode provocar temporais no ES
Conforme as previsões meteorológicas alertavam, a Marinha do Brasil confirmou a formação do Ciclone Kurumí, na noite desta quinta-feira (23) no Oceano Atlântico na área compreendida entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Ilhéus, na Bahia.
Desta forma, todo o litoral do Espírito Santo, compreendido nesta região, deve ficar em alerta para condições adversas no mar, e rajadas de ventos nesta sexta-feira (24). Também podem ocorrer chuvas intensas em toda a região compreendida.
Segundo a nota técnica da Marinha, por volta das 22h foram registrados ventos de 65 km/h no centro da tempestade subtropical, ocorrido a 700 quilômetros da costa de Arraial do Cabo e seguindo em direção ao Sul Fluminense, afastando-se do Espírito Santo.
Ainda assim, os reflexos do Kurumí, que em Tupi-Guarani signfica "menino", são sentidas no Estado em forma de ressaca marítima com ondas que podem chegar a 5 metros e possibilidade de temporais. Nestas condições, a recomendação é evitar navegar, pois apresenta riscos às embarcações.
Para ser classificado como ciclone subtropical, é necessário que as rajadas superem 63 km/h. Desde a última quinta-feira o Espírito Santo estava em alerta para a formação do ciclone e havia a possibilidade dos ventos atingirem até 87 km/h. O aviso para o fenômeno prevalece até o próximo sábado (25) em todo o Espírito Santo.
Além do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), colaboraram para a identificação do Kurumí o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) e também o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB).