Ciclone Kurumí: entenda o fenômeno e os reflexos no ES

Os ciclones, no geral, estão associados a uma frente fria e se deslocam em direção ao oceano Atlântico. Mas no caso do ciclone subtropical, a circulação é diferente. Ele tende a acompanhar onde a superfície do mar está mais quente, o que nesta época do ano é próximo aos litorais. Isso gera mais preocupação e um monitoramento maior da Marinha.