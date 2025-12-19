Fim da novela...

Após 13 anos, Escola Aristóbulo Barbosa Leão é entregue na Serra; veja fotos

Obra da unidade de ensino começou em 2012, teve remanejamento de alunos, demolição e uma série de atrasos. Agora, espaço deve abrir as portas em 4 de fevereiro

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 20:30

Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, deve receber 2,2 mil alunos em 2026 Crédito: Redes sociais/Reprodução

Treze anos após o início das obras, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, foi entregue nesta sexta-feira (19). A unidade escolar, instalada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, vai abrir as portas aos alunos em 4 de fevereiro de 2026, quando começará o próximo ano letivo na rede estadual de ensino.

A estrutura, construída sob supervisão do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), foi repassada aos cuidados da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), que agora prepara o colégio para receber os estudantes.

"Depois de muito tempo, pudemos entregar essa escola. E ficou muito bonita, muito estruturada, organizada, com ambiente climatizado em todas as salas. Tenho certeza que os alunos estão ansiosos para começar a estudar aqui", disse o governador Renato Casagrande (PSB), em publicação nas redes sociais.

Em pleno funcionamento, a ABL vai contar com 24 salas de aula, laboratórios de química, biologia, física, matemática e informática, biblioteca, sala de artes, espaços administrativos e pedagógicos e áreas de convivência para os alunos. A unidade dispõe ainda de refeitório e cozinha, auditório com palco e camarins, sala de dança, vestiários, quadra poliesportiva e ambientes climatizados.

"A partir do ano que vem, 2,2 mil alunos vão estudar aqui, em uma escola que já nasce como a maior da rede estadual. É um prédio moderno, bem estruturado e preparado para oferecer uma experiência educacional de qualidade aos nossos estudantes do ensino médio", ressaltou o secretário da Educação, Vitor de Angelo, na solenidade de entrega da escola.

Inauguração da Escola Aristóbulo Barbosa Leão 1 de 8

Leia mais 13 anos em obras: Escola Aristóbulo Barbosa Leão ensinou uma dura lição

A história da construção da nova instalação da Aristóbulo Barbosa Leão passou por uma série de atrasos, com diversos episódios. O colégio começou a ser reformado para ampliação em 2012, e o primeiro prazo prometido era março de 2014. Após ao menos quatro adiamentos, a promessa era de que os alunos seriam transferidos para a nova unidade no segundo semestre de 2025, o que não aconteceu.

Além do atraso, a obra também teve um aumento considerável nos custos: no começo, o projeto estava orçado em R$ 6 milhões; depois, após readequações e até demolição devido a danos estruturais, o valor chegou a R$ 12 milhões. Agora, a obra deve ser entregue por mais de R$ 34 milhões dos cofres públicos.

Em 2012, o projeto apresentado para a Aristóbulo Barbosa Leão era de ampliação. Naquele ano, os estudantes da antiga estrutura foram realocados para um prédio onde funcionava uma faculdade particular na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro. Na época, a previsão era entregar o novo espaço da escola no primeiro semestre de 2014, o que não aconteceu.

Em março de 2015, o contrato com a Almar Construtora, que tocava as obras, foi rescindido em razão da falência da empresa. Consequentemente, as obras, que já estavam na casa de R$ 6 milhões, foram paralisadas.

Prédio provisório onde alunos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão estudam em Jardim Limoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Três anos depois, em 2018, o governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para a siderúrgica entregar um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal em Parque Residencial Laranjeiras foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

Em 2019, sem a licitação prometida, o governo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

Em 2020, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que o investimento seria de R$ 12 milhões para a reconstrução e ampliação da escola, com 160 vagas a mais. O projeto previa laboratórios, biblioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. Depois disso, o prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023 — o que também não aconteceu.

Obras da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, no Parque Residencial Laranjeiras, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva [20/10/2023]

Em 2023, o Departamento de Edificações e a Secretaria da Educação anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa era entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões. O prazo também não foi cumprido.

O governo estadual também chegou a confirmar que o prédio teria aulas no início do ano letivo de 2025. Mais uma vez, os alunos ficaram sem conhecer a nova estrutura. Agora, enfim, novas turmas vão ocupar o espaço.

Durante a solenidade para marcar a conclusão das obras, Vitor de Angelo reforçou a entrega reafirma o compromisso do governo do Estado com a educação e com a conclusão de investimentos importantes para a rede estadual de ensino. "Estamos garantindo que as escolas cheguem à comunidade com a estrutura necessária para apoiar o trabalho pedagógico e o desenvolvimento dos estudantes."

O secretário destacou a parceria com a Prefeitura da Serra que, segundo ele, foi fundamental para os ajustes no entorno da escola para que o espaço pudesse ser entregue da melhor forma possível. "Estamos entregando uma escola linda, que, a partir do próximo ano, vai receber nossos estudantes para um momento muito especial de suas trajetórias", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta