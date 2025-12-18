Novo complexo viário

Entenda como fica o trânsito na Serra com o novo Contorno de Jacaraípe

Com o funcionamento da nova rodovia, condutores da região têm uma nova opção de tráfego além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico e Das Laranjeiras para ir em direção à Região Norte do Estado e à BR 101

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:11

Contorno de Jacaraípe, na Serra Crédito: Governo do ES

Elaborado para conectar os bairros de Nova Almeida e Jacaraípe, na Serra, o Contorno de Jacaraípe — novo trecho da rodovia ES 115 — está liberado para veículos desde o último sábado (13). O complexo viário tem 8,5 quilômetros de extensão e mudou a configuração do trânsito na região.

A ideia é que o contorno absorva o tráfego pesado de caminhões e ônibus que antes circulavam pela ES 010, a Avenida Abido Saad, que fica mais próxima da orla do município. As pistas de rolamento da nova via, batizada de Contorno Augusto Casagrande, se estendem do cruzamento das Avenidas Lagoa Juara e Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 262, conhecida como Estrada de Putiri, já em Nova Almeida.

Com o funcionamento da nova rodovia, condutores da região têm uma nova opção de tráfego além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico, Das Laranjeiras e São Francisco para ir em direção à Região Norte do Estado e à BR 101.

Veja como ficou o trânsito

Traçado da entrada do Contorno de Jacaraípe no sentido Norte do Estado Crédito: Reprodução/Google Maps

Quem transita na região de Jardim Atlântico, Costa Dourada, Residencial de Jacaraípe e Jacaraípe pode usar ruas coletoras dos bairros para chegar até a Avenida Lagoa Juara e acessar o novo contorno. Daí, basta seguir o traçado da via para chegar a Nova Almeida, conectando-se à Estrada de Putiri em direção ao Parque Residencial Nova Almeida (virando à esquerda) ou a bairros como Serramar, Reis Magos e Praia Mar (virando à direita na saída do contorno).

Já o condutor que faz o caminho contrário pode chegar ao contorno a partir da mesma Estrada de Putiri, da Avenida Colatina e de ruas e avenidas de bairros como Serramar, Praiamar, Reis Magos e Nova Almeida para seguir rumo a Jacaraípe, no sentido Vitória.

Entrada do Contorno de Jacaraípe a partir da ES 262, em Nova Almeida, sentido Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps

Veja detalhes da obra

Segundo o governo do Estado, o contorno é considerado uma das principais obras viárias da Grande Vitória, já que deve reduzir congestionamentos e melhorar a circulação urbana.

Executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a obra custou R$ 228 milhões, desde a fase de projeto até a conclusão. Na época em que foi iniciada, a projeção era de que o serviço custasse R$ 89.849.168,90.

O contorno estava na carteira de investimentos do governo do Espírito Santo desde 2005, mas a obra só foi iniciada no segundo semestre de 2013. O projeto, porém, teve um longo período de paralisação e só foi retomado em dezembro de 2021.

Com a retomada, a entrega chegou a ser prevista para 21 de abril de 2024. Porém, naquele mês, o consórcio responsável pelo serviço protocolou um pedido de prorrogação do prazo por mais 365 dias. Também vencido o último prazo anunciado, a obra teve a inauguração divulgada no fim do último mês de dezembro pelo governador Renato Casagrande (PSB).

A expectativa é que, após a entrega da obra, seja elaborado um projeto para uma segunda etapa da infraestrutura, ligando Nova Almeida a Aracruz. De acordo com informações da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a próxima fase deve contemplar a construção de uma nova ponte em Nova Almeida e o Contorno de Praia Grande, visando à conexão com a região portuária de Aracruz.

