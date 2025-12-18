Verão chegando...

Temperaturas podem passar dos 40°C em cidades do ES ainda neste mês

Meteorologista da Defesa Civil alerta para calor intenso nesta segunda quinzena de dezembro em diferentes regiões do Estado

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:54

As chances de os termômetros ultrapassarem os 40 °C ainda neste mês no ES são consideráveis Crédito: Shutterstock

A chegada do verão, que começa no domingo (21), deve elevar de forma significativa as temperaturas no Espírito Santo, com possibilidade de registros acima dos 40 °C em algumas cidades ainda neste mês de dezembro. O alerta é do meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (18).

Segundo ele, após um período marcado por chuvas intensas provocadas por frentes frias, o cenário muda com rapidez. A tendência, a partir da segunda quinzena, é de predomínio de tempo mais firme e calor intenso. “Após 22 de dezembro, a temperatura volta a subir, volta a subir com força mesmo”, explicou.

De acordo com Mauro, entre os dias 22 e 30 de dezembro, os termômetros devem passar dos 33 °C e 34 °C em várias regiões do Estado. Em áreas específicas, especialmente no Sul capixaba, os registros podem ser ainda mais elevados, com possibilidade de temperaturas acima de 40 °C. As cidades do Sul do Espírito Santo estão, conforme o especialista, está entre as mais suscetíveis a esse cenário extremo. “Normalmente a região sul é muito quente. Principalmente a região de Cachoeiro, a região de Castelo”, destacou o meteorologista em entrevista à rádio CBN Vitória.

Passou perto

Em Vitória, apesar do calor intenso, ainda não houve registro de temperaturas acima dos 40 °C em 2025. Segundo Bernasconi, o maior valor registrado neste ano na Capital foi de 37 °C, em dezembro.

O calor deve novamente lotar as praias de Vitória neste mês de dezembro Crédito: Ricardo Medeiros

Mauro também lembrou que, apesar do calor intenso, episódios de chuva pontual continuam sendo comuns nesta época do ano. Mesmo em períodos de predomínio de tempo firme, tempestades isoladas podem ocorrer no fim da tarde, principalmente em áreas de relevo acentuado, como a Região Serrana e o Caparaó. “São dias muito quentes, com muita umidade disponível, e tudo isso são fatores que acabam disparando gatilhos para tempestades locais no fim de tarde”, explicou.

Em relação aos próximos dias, a Defesa Civil aponta estabilidade maior até o Natal, mas com atenção redobrada para o fim do mês. Há expectativa de chegada de uma nova frente fria entre os dias 30 e 31 de dezembro, o que pode alterar o tempo justamente na virada do ano.

Segundo Mauro Bernasconi, a Defesa Civil segue monitorando os modelos meteorológicos e reforça a importância de a população acompanhar os alertas oficiais, especialmente diante da combinação de calor extremo e possíveis eventos climáticos pontuais.

