Home
>
Cotidiano
>
Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:38

Cuidar de bichinhos de estimação virou rotina para o professor e voluntário, Marcos Breda. Apenas na região da Grande Vitória ele resgatou mais de 200 animais. O trabalho, marcado por dedicação e afeto, exige estrutura, tempo e altos custos para garantir alimentação, abrigo e atendimento veterinário aos bichinhos acolhidos. Com o aumento no número de animais, foi necessário alugar uma casa para abrigá-los. A divulgação do trabalho nas redes sociais deu frutos. Foi pelo Instagram de Marcos que a bancária Aline Cristina da Silva encontrou seu xodó, a Minnie. Além de ser um ato de amor, a adoção responsável de um animal também transforma vidas.

A adoção de pet é um ato de amor e cuidado, praticado por famílias que desejam acolher um animal. Mas, você já pensou em alugar uma casa para cuidar de mais de 200 bichinhos resgatados das ruas? Foi o que o professor Marcos Breda fez no bairro Vera Cruz, em Cariacica, abrigando, alimentando e cuidando da saúde de gatos e cachorros. 

Recomendado para você

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

Meteorologista da Defesa Civil alerta para calor intenso nesta segunda quinzena de dezembro em diferentes regiões do Estado

Temperaturas podem passar dos 40°C em cidades do ES ainda neste mês

No programa desta quinta (18), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: os fatos que marcaram a geopolítica em 2025

O voluntário contou para a repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, que atualmente cuida de 40 pets, que foram castrados e vacinados. Para manter todos, são necessários cerca de 240 quilos de ração e mais de R$ 6 mil por mês com despesas veterinárias. Marcos também afirmou que tudo começou quando ele instalou comedouros e bebedouros para os animais em situação de rua. "Eu acompanhava esses animais nas ruas. Mas aí, é um animalzinho que é atropelado, outro que está doente e não tem condição de estar nas ruas. Com isso, nós começamos a resgatar e levar para a adoção", disse Marcos.

Início do trabalho de Marcos como voluntário. Ele instava comedouros e bebedouros nas ruas
Início do trabalho de Marcos como voluntário. Ele instava comedouros e bebedouros nas ruas Crédito: Arquivo pessoal

Todos os animais acolhidos foram vítimas de maus-tratos ou atropelados, sendo necessário um cuidado especial. O professor se emociona ao relembrar de todos os resgates.

"Tem o caso da cadelinha Vitória, resgatada em Campo Grande, quando 17 cães estavam atrás dela, pois estava no cio. Nós resgatamos ela e, hoje, é uma cadela linda, amorosa e está para adoção. Tem o caso do Constantino, que estava rastejando pelas ruas. É bem puxado, mas vale a pena quando a gente olha para as carinhas deles e vê o amor e gratidão que palavras não descrevem. Parece que eles falam na alma da gente. Isso para mim é a maior satisfação", contou, emocionado.

Filhote Minie, adotada pela Aline
Filhote Minie, adotada pela Aline Crédito: Bernardo Bracony

Relato de quem adotou

Com tantas "fofurinhas" para adoção, muitas pessoas se interessam ao ver o trabalho de Marcos pelas redes sociais. Foi o caso da Aline da Silva, que adotou a cadelinha Minie. A filhote nasceu de uma outra cadela resgatada pelo voluntário no início de 2025. Inicialmente, a bancária estava pensando em adotar a mãe de Minie, mas ela faleceu logo após o parto. Mesmo assim, Aline continuou com a ideia de acolher um animal, e ficou com a filhote. 

"Eu não tinha a intenção de adotar um filhote agora. Pois trabalho o dia inteiro e o filhote é muito ativo. Então, eu queria um outro pet para fazer companhia para a minha outra cadelinha, mas queria um bichinho mais calmo. Minie está aí, 'pingando fogo'", brincou a bancária Aline.

A tutora da Minie falou que após a chegada da filhote, a vida dela nunca mais foi a mesma. "Às vezes, eu chego em casa cansada ou passando mal, e eles te acolhem, dão carinho. Parece que eles realmente sentem os nossos sentimentos. As duas sempre estão me esperando com a maior alegria", finalizou.

Voluntário Marcos Breda já resgatou mais de 200 animais pelas ruas da Grande Vitória
Marcos Breda já resgatou mais de 200 animais pelas ruas da Grande Vitória Crédito: Bernardo Bracony

Como adotar

O abrigo coordenado por Marcos recebe visitas para que interessados conheçam os pets. Além disso, o espaço recebe doações de animais. Para ir ao local, é necessário realizar um agendamento pelo telefone (27) 99654-8014. O endereço é: Rua Manoel José da Silva, 8, no bairro Vera Cruz, em Cariacica.

*Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta

Leia mais

Imagem - Abandono e maus-tratos de animais aumentam nas festas de fim de ano

Abandono e maus-tratos de animais aumentam nas festas de fim de ano

Imagem - A música acalma os animais?

A música acalma os animais?

Imagem - As cidades do ES que lideram casos de maus-tratos a animais

As cidades do ES que lideram casos de maus-tratos a animais

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

adoção Pet

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais