Ato de amor e cuidado

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:38

A adoção de pet é um ato de amor e cuidado, praticado por famílias que desejam acolher um animal. Mas, você já pensou em alugar uma casa para cuidar de mais de 200 bichinhos resgatados das ruas? Foi o que o professor Marcos Breda fez no bairro Vera Cruz, em Cariacica, abrigando, alimentando e cuidando da saúde de gatos e cachorros.

O voluntário contou para a repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, que atualmente cuida de 40 pets, que foram castrados e vacinados. Para manter todos, são necessários cerca de 240 quilos de ração e mais de R$ 6 mil por mês com despesas veterinárias. Marcos também afirmou que tudo começou quando ele instalou comedouros e bebedouros para os animais em situação de rua. "Eu acompanhava esses animais nas ruas. Mas aí, é um animalzinho que é atropelado, outro que está doente e não tem condição de estar nas ruas. Com isso, nós começamos a resgatar e levar para a adoção", disse Marcos.

Início do trabalho de Marcos como voluntário. Ele instava comedouros e bebedouros nas ruas Crédito: Arquivo pessoal

Todos os animais acolhidos foram vítimas de maus-tratos ou atropelados, sendo necessário um cuidado especial. O professor se emociona ao relembrar de todos os resgates.

"Tem o caso da cadelinha Vitória, resgatada em Campo Grande, quando 17 cães estavam atrás dela, pois estava no cio. Nós resgatamos ela e, hoje, é uma cadela linda, amorosa e está para adoção. Tem o caso do Constantino, que estava rastejando pelas ruas. É bem puxado, mas vale a pena quando a gente olha para as carinhas deles e vê o amor e gratidão que palavras não descrevem. Parece que eles falam na alma da gente. Isso para mim é a maior satisfação", contou, emocionado.

Filhote Minie, adotada pela Aline Crédito: Bernardo Bracony

Relato de quem adotou

Com tantas "fofurinhas" para adoção, muitas pessoas se interessam ao ver o trabalho de Marcos pelas redes sociais. Foi o caso da Aline da Silva, que adotou a cadelinha Minie. A filhote nasceu de uma outra cadela resgatada pelo voluntário no início de 2025. Inicialmente, a bancária estava pensando em adotar a mãe de Minie, mas ela faleceu logo após o parto. Mesmo assim, Aline continuou com a ideia de acolher um animal, e ficou com a filhote.

"Eu não tinha a intenção de adotar um filhote agora. Pois trabalho o dia inteiro e o filhote é muito ativo. Então, eu queria um outro pet para fazer companhia para a minha outra cadelinha, mas queria um bichinho mais calmo. Minie está aí, 'pingando fogo'", brincou a bancária Aline.

A tutora da Minie falou que após a chegada da filhote, a vida dela nunca mais foi a mesma. "Às vezes, eu chego em casa cansada ou passando mal, e eles te acolhem, dão carinho. Parece que eles realmente sentem os nossos sentimentos. As duas sempre estão me esperando com a maior alegria", finalizou.

Marcos Breda já resgatou mais de 200 animais pelas ruas da Grande Vitória Crédito: Bernardo Bracony

Como adotar

O abrigo coordenado por Marcos recebe visitas para que interessados conheçam os pets. Além disso, o espaço recebe doações de animais. Para ir ao local, é necessário realizar um agendamento pelo telefone (27) 99654-8014. O endereço é: Rua Manoel José da Silva, 8, no bairro Vera Cruz, em Cariacica.

*Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta