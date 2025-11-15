As cidades do ES que lideram casos de maus-tratos a animais

Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos na Grande Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

A crueldade do dia a dia não afeta apenas pessoas no Espírito Santo. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) revelam que, em média, há pelo menos um caso de maus-tratos a animais registrado todos os dias no Estado.



De janeiro a outubro deste ano, foram contabilizadas 496 ocorrências, o que representa uma média de 1,6 caso por dia. As principais vítimas são cães (377), seguidos por pássaros (134) e gatos (97).

As cidades com maior número de registros são Vila Velha (64), Serra (46), Vitória (42), Cariacica (41) e Guarapari (27).

O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal alerta para a gravidade e a simbologia desse tipo de violência:

“Os locais que concentram altos índices de violência contra pessoas também são os que mais registram agressões a animais. Isso mostra que a crueldade é um reflexo social, fruto da falta de empatia e da banalização da vida. Precisamos entender que políticas de proteção animal não são apenas questão ambiental: são também saúde pública e civilidade. Quando um cachorro é espancado ou um gato é abandonado, é a nossa civilidade que também está sendo ferida”, destacou Marçal.

O advogado lembra ainda que maus-tratos a animais é crime no Brasil. “Maltratar animais é uma prática punida por lei. A pena varia de três meses a um ano de detenção, além de multa. No caso de cães e gatos, a punição é mais severa, com reclusão de dois a cinco anos, também com multa e proibição de guarda do animal”, finalizou.

