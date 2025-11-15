Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

As cidades do ES que lideram casos de maus-tratos a animais

Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) revelam que, em média, há pelo menos uma ocorrência desse tipo registrada todos os dias no Espírito Santo

Vitória
Publicado em 15/11/2025 às 03h11
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos na Grande Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

A crueldade do dia a dia não afeta apenas pessoas no Espírito Santo. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) revelam que, em média, há pelo menos um caso de maus-tratos a animais registrado todos os dias no Estado.

De janeiro a outubro deste ano, foram contabilizadas 496 ocorrências, o que representa uma média de 1,6 caso por dia. As principais vítimas são cães (377), seguidos por pássaros (134) e gatos (97).

As cidades com maior número de registros são Vila Velha (64), Serra (46), Vitória (42), Cariacica (41) e Guarapari (27).

O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal alerta para a gravidade e a simbologia desse tipo de violência:

“Os locais que concentram altos índices de violência contra pessoas também são os que mais registram agressões a animais. Isso mostra que a crueldade é um reflexo social, fruto da falta de empatia e da banalização da vida. Precisamos entender que políticas de proteção animal não são apenas questão ambiental: são também saúde pública e civilidade. Quando um cachorro é espancado ou um gato é abandonado, é a nossa civilidade que também está sendo ferida”, destacou Marçal.

O advogado lembra ainda que maus-tratos a animais é crime no Brasil. “Maltratar animais é uma prática punida por lei. A pena varia de três meses a um ano de detenção, além de multa. No caso de cães e gatos, a punição é mais severa, com reclusão de dois a cinco anos, também com multa e proibição de guarda do animal”, finalizou.

Segurança Pública Sesp Mundo Animal cachorro Animais Pássaros

