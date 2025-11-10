Arcebispo sai em defesa do padre atacado nas redes sociais no ES

Dom Ângelo Mezzari (à direita) no lançamento do livro do padre Kelder, “Evangelização nas periferias geográficas e existenciais”. Crédito: Divulgação

O arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, divulgou uma nota de apoio ao Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e ao seu coordenador-geral, o padre Kelder José Brandão Figueira. O sacerdote tem sofrido seguidos ataques nas redes sociais, alguns deles provenientes do deputado estadual Lucas Polese (PL).



A nota, com data desta segunda-feira (10) e assinada pelo arcebispo, enfatiza a importância do Vicariato para a Igreja Católica.

“A Arquidiocese de Vitória, por intermédio de seu Arcebispo Metropolitano, vem a público reafirmar, com serena firmeza e elevado senso de responsabilidade pastoral, a imprescindível importância do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica. Este organismo eclesial tem como missão ser sinal visível da presença materna da Igreja junto às minorias sociais, aos pobres, aos excluídos e a todos os que se encontram em situação de vulnerabilidade, nas periferias geográficas e existenciais de nossa realidade.”

A seguir, o documento lembra as agressões que vem sofrendo o padre Kelder, que também é pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, região que engloba o Complexo da Penha, região marcada por intensos conflitos sociais na Capital.

“Nos últimos meses, multiplicaram-se ataques infundados e manifestações verbais ofensivas contra este organismo da Arquidiocese de Vitória (ES) e contra seu coordenador-geral, o Vigário Episcopal, padre Kelder José Brandão Figueira, que representam esta mesma Arquidiocese”.

Dom Ângelo, embora não cite explicitamente o parlamentar de extrema-direita do PL, afirma que “agentes públicos” têm atacado o sacerdote católico.

Nota oficial da Arquidiocese de Vitória Arcebispo manifesta apoio ao Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e ao seu coordenador-geral, padre Kelder Brandão Visualizar Baixar

“Publicações em redes sociais - inclusive oriundas de agentes que ocupam cargos públicos - têm deturpado a verdade, difamado pessoas de reconhecida idoneidade e buscado deslegitimar o trabalho da dimensão social e política da Igreja. Tais condutas não apenas atentam contra a honra e a dignidade dos agentes pastorais, mas também ferem gravemente a própria missão evangelizadora da Igreja Católica”, escreveu o arcebispo.

Veja também Vitória vai homenagear os 200 anos de nascimento de um imperador

A nota oficial enumera uma série de ações empreendidas pelo Vicariato, principalmente referentes ao combate à pobreza e à promoção da paz, e reafirma o apoio ao organismo da Arquidiocese de Vitória.

“Reiteramos, assim, que o Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória (ES) não constitui instrumento de disputas político-partidárias, mas expressão autêntica da caridade pastoral que dimana do Evangelho de Cristo - Evangelho que jamais exclui, mas sempre abre horizontes de comunhão e esperança. Tal atuação encontra-se em plena sintonia com o Magistério da Igreja, com as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com os ensinamentos do Papa Leão XIV e com a orientação pastoral desta Arquidiocese, representada por seu Arcebispo Metropolitano”, afirma dom Ângelo Mezzari.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais