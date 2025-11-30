Mundo

A música acalma os animais?

A ideia de que determinados tipos de música acalmam diversas espécies de animais é apoiada por muitos estudos científicos — e também por casos específicos, como o da cadela Margot, da editora de fotografia da BBC

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 16:04

Existem na internet muitas playlists com música para cães e gatos. Será que elas realmente ajudam os animais a relaxar, como parece ter acontecido com Margot, na foto? Crédito: Serenity Strull

Quando a editora de fotografia da BBC Serenity Strull resgatou sua cadela Margot, logo soube que a mestiça de pitbull de três anos de idade sofria de ansiedade.

"O abrigo a classificava como tímida e boa para crianças, mas nervosa e insegura em relação a outros cachorros", conta Strull.

Margot chegou a tomar Prozac, mas o antidepressivo estava causando convulsões. Por isso, eles decidiram suspender a medicação.

Quando levou Margot para casa, Strull percebeu rapidamente que o maior gatilho da cachorrinha era ficar sozinha. Ela consultou diversos médicos e treinadores e tentou diferentes técnicas para acalmar Margot, sem sucesso.

Até que um método, finalmente, funcionou: tocar música clássica ou canções instrumentais sem muita percussão.

Um dos treinadores de Margot recomendou Through a Dog's Ear, uma série de composições lentas, predominantemente de piano, criadas para ajudar a reduzir o estresse nos cães.

Ela foi criada pelo especialista em psicoacústica (o estudo da forma de percepção do som) Joshua Leeds e pela neurologista veterinária Susan Wagner. Eles estudaram o efeito daquele tipo de música sobre os cachorros.

Leeds e Wagner observaram mais de 150 cães em canis e residências particulares. Eles concluíram que mais de 70% dos cães de canis e e 80% dos cachorros que vivem em residências exibiram menos sintomas de ansiedade (como andar de um lado para o outro, tremores e respiração ofegante) depois de ouvir música predominantemente de piano.

Na sua câmera de segurança, Strull observou quase imediatamente o efeito sobre Margot.

Ela conta que costumava receber mensagens de texto dos vizinhos, que se queixavam dos seus latidos quando ficava sozinha. Agora, ela dorme tranquilamente ao som de Brahms ou Beethoven, enquanto sua tutora está fora de casa.

"Houve ocasiões em que só cheguei em casa às 4 horas da manhã e ela estava simplesmente dormindo", conta Strull.

Estudos científicos chegaram a conclusões similares.

Uma pesquisa da Universidade Queen's de Belfast, no Reino Unido, examinou o impacto de três tipos de sons em cães de canis e em residências particulares: música clássica, audiolivros e silêncio (o grupo controle).

Depois de observar atentamente as mudanças de comportamento, os pesquisadores concluíram que a música clássica apresentou notável efeito calmante em "situações de estresse agudo", como visitas ao veterinário e longas viagens de carro.

Mas nem todos os estilos de música clássica são eficientes. Composições lentas (50-60 batidas por minuto ou menos), simples, com poucos ou nenhum elemento de percussão são as melhores.

Demonstrou-se que esta combinação reduz os níveis de cortisol (o hormônio que indica reação de estresse) nos cães. Mas o motivo deste efeito não é bem conhecido.

"A explicação mais plausível é que existe algo inerentemente relaxante neste gênero de música, que talvez resulte na liberação de substâncias que causam um estado mental prazeroso", afirma a pesquisadora do comportamento animal Deborah Wells, da Universidade Queen's de Belfast, e uma das autoras do estudo.

Wells estudou os efeitos da música clássica em diversas espécies animais, incluindo as encontradas em zoológicos, como elefantes e gorilas.

"Os gorilas e elefantes que vivem em zoológicos demonstraram melhoria do bem-estar, passando menos tempo em comportamento estereotípico e/ou agressões", afirma Wells.

Outras melhorias de bem-estar incluem melhores hábitos de sono e alimentação, sistema imunológico mais forte e maior fertilidade.

Ouvir música clássica parece ter ajudado a reduzir a ansiedade de Margot Crédito: Madeleine Jett

Animais e seres humanos possuem capacidades auditivas naturalmente diferentes.

Os cães têm cerca de três vezes a faixa de audição dos seres humanos (frequências de até 65 mil Hertz). Por isso, eles conseguem ouvir sons e tons muito mais distantes que o ouvido humano médio.

Os gatos podem detectar frequências ainda mais altas (até 79 mil Hertz). Por isso, a buzina de um carro na rua ou mesmo o estalar de uma folha de papel-alumínio pode fazer com que eles corram para dentro do armário.

Foram realizados poucos estudos sobre os efeitos calmantes da música nos gatos. Mas uma pesquisa encontrou correlação.

Os pesquisadores colocaram fones de ouvido em 12 gatos sedados para castração e tocaram três tipos de sons sucessivamente: as canções Torn, de Natalie Imbruglia, Adágio para Cordas, de Barber, e Thunderstruck, do AC/DC.

A música clássica resultou em respiração mais lenta, menores batimentos cardíacos e maior dilatação da pupila, três indicadores do efeito calmante.

Outros tipos de sons

A música clássica não é o único gênero que pode acalmar os animais de estimação. O reggae e o rock suave, com ritmo simples, andamento lento e sem forte percussão, também relaxaram os cães nos abrigos.

Outro estudo que observou 35 gatos em um hospital concluiu que a música instrumental também reduziu sua velocidade respiratória, desde que não incluísse frequências muito altas ou baixas, como piano, flauta e cordas.

Os audiolivros podem também parecer acalmar os gatos, especialmente com narradores com voz suave. Mas a prática não confirma a teoria.

Um estudo realizado por Wells e colaboradores em 2022 observou as reações de 60 cães a música clássica ou audiolivros, durante uma breve ausência dos seus tutores. A pesquisa concluiu que os audiolivros tiveram pouco ou nenhum efeito calmante.

Em vez de se sentarem ou deitarem, como faziam ao ouvir a música, os cachorros ficavam simplesmente olhando para o alto-falante, de onde saía o som do audiolivro.

Música com andamento lento e sem muita percussão parece ser a mais tranquilizante para os cachorros Crédito: Madeleine Jett

Diversos estudos indicam o poder calmante da música clássica, mas isso não significa que irá funcionar em todos os cães, gatos ou elefantes.

Os estudos são principalmente realizados em pequena escala e têm pouca duração. Eles também se concentram basicamente em abrigos ou ambientes hospitalares, que são ambientes particularmente estressantes.

Outra distorção da pesquisa é a quantidade de subcategorias de música clássica ou instrumental e como essa variação pode influenciar significativamente o efeito da música.

A compositora e musicoterapeuta comportamental Janet Marlow observou esta questão com seus próprios pets. Por isso, ela começou a criar músicas para acalmá-los e, eventualmente, beneficiar muitos outros animais.

"Comecei a compor e testar música destinada especificamente à biologia auditiva de cães, gatos, cavalos e outras espécies animais", ela conta.

Esta abordagem personalizada permitiu a ela retirar "frequências que causavam agitação e ajustar o andamento e a harmonia para que o som ressoasse de forma confortável".

Por fim, ela criou um catálogo composto de uma mistura de gêneros chamado Pet Acoustics, aprovado por diversos estudos científicos.

Se você for testar Through a Dog's Ear, as composições de Marlow ou uma seleção de música clássica escolhida por você mesmo, descobrir o que funciona para o seu pet provavelmente será um exercício de tentativa e erro.

Mas, se a experiência de Margot servir de indicação, os sons calmantes corretos podem fazer toda a diferença.

