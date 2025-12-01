Abandono e maus-tratos de animais aumentam nas festas de fim de ano

Dezembro é tradicionalmente um mês de esperança e solidariedade, mas também um tempo de alerta. Para quem defende a causa animal, o Dezembro Verde é um chamado à consciência: um grito contra o abandono e a crueldade aos animais que infelizmente aumentam nas festas de fim de ano. Cães e gatos não são presentes de Natal ou objetos descartáveis de férias, mas sim seres sencientes que merecem cuidado e respeito.



O abandono de animais é uma das formas mais cruéis de violência. Deixar um animal à própria sorte é condená-lo à fome, às doenças e ao sofrimento. Todos os anos, vemos crescer o número de casos quando tutores irresponsáveis decidem viajar e simplesmente descartam seus companheiros de quatro patas. Desde que iniciei meu mandato, já em 2005, a defesa animal tornou-se uma missão de vida, porque acredito que lutar pelos indefesos é estimular a bondade humana.

Como presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, temos transformado denúncias em ações concretas. De janeiro a novembro de 2025, registramos 482 denúncias, sendo 257 de maus-tratos e 52 casos de abandono e infelizmente esse número que tende a crescer na virada do ano. Apesar da gravidade dos dados, avançamos: 270 denúncias foram resolvidas, com diligências e a conduções dos agressores à delegacia, reforçando o compromisso de responsabilizar os infratores.

A mudança também começa pela ação e pelas políticas públicas. No Espírito Santo, demos passos importantes com o Programa Pet Vida, lei de minha autoria abraçada pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, que garante a castração gratuita para cães e gatos em situação de rua, sob a tutela de protetores e de famílias de baixa renda. A castração é essencial para o controle populacional e a redução do abandono de cães e gatos.

Mas ainda há muito a fazer. É preciso conscientizar as administrações municipais, a população em geral, fortalecer a fiscalização, ampliar os centros de castração de cães e gatos e acolhimento e investir fortemente em educação ambiental, para que nossas crianças cresçam conscientes da importância de respeitar os animais.

Se for viajar, planeje a estadia do seu pet ou conte com um cuidador responsável. Se deseja ter um animal, adote com consciência: esse compromisso é para a vida toda. Não compre ou adote por impulso. O abandono de animais é crime. Assuma a posse e adoção responsável. Que o espírito de solidariedade do Natal se estenda também aos nossos amigos de quatro patas. Prosseguirei lutando, com fé em Deus e determinação, por dignidade e justiça para todos os animais do Espírito Santo.

