Aumentam casos de maus-tratos a animais e ES registra um caso por dia

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Até o final de agosto foram registrados no Espírito Santo pelo menos um caso por dia de maus-tratos a animais. Mas os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) estimam que o número pode ser ainda maior, considerando que uma mesma ocorrência pode incluir várias espécies. As situações mais frequentes envolvem cães.



O total chegou a 371 ocorrências nos primeiros oito meses deste ano. No mesmo período do ano passado foram 297. A frequência de casos foi maior em dois meses, com os maiores volumes de registros dos últimos três anos: junho, com 60 casos, e julho com 58.

Por trás dos números estão cenários de abandono, como o encontrado no bairro Cohab, em São Mateus, Norte do Estado. Lá foram resgatados em agosto 22 cães vivendo em um ambiente insalubre e debilitados pela má alimentação.

Em junho, uma operação da Polícia Civil localizou 41 animais em situação de confinamento em um criadouro clandestino localizado em Anchieta, no Sul do Estado.

O levantamento aponta os tipos de violências mais frequentes. Entre eles estão:

Envenenamento

Abandono - principalmente no período de férias

Falta de alimentação e higiene

Confinamento em lugares não favoráveis para vida

Atropelamento

Espancamento/agressão - com chutes, pedaço de madeira, água quente, facão

Em 2024 o número total de casos (420) foi cerca de 8% maior do que o ano de 2023 (389).

Os animais e as cidades

Dos 371 casos, um total de 287 envolveram cachorros. Os maus-tratos, que é considerado crime com punição de multa a prisão, atingiram ainda pássaros, gatos, entre outros bichos.

O levantamento aponta ainda as cidades que atingiram até dez registros. São elas:

Vila Velha - 52

52 Serra - 30

30 Vitória - 29

29 Cariacica - 25

25 Cachoeiro de Itapemirim - 18

18 Guarapari - 18

18 Colatina - 13

13 Nova Venécia - 12

12 Anchieta - 10

