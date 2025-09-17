Vilmara Fernandes
Aumentam casos de maus-tratos a animais e ES registra um caso por dia

Nos primeiros oito meses deste ano foram 371 ocorrências, contra 297 do mesmo período de 2024; casos mais frequentes envolvem cães

Vitória
Publicado em 17/09/2025 às 03h30
maus-tratos
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Até o final de agosto foram registrados no Espírito Santo pelo menos um caso por dia de maus-tratos a animais. Mas os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) estimam que o número pode ser ainda maior, considerando que uma mesma ocorrência pode incluir várias espécies. As situações mais frequentes envolvem cães.

O total chegou a 371 ocorrências nos primeiros oito meses deste ano. No mesmo período do ano passado foram 297. A frequência de casos foi maior em dois meses, com os maiores volumes de registros dos últimos três anos: junho, com 60 casos, e julho com 58.

Por trás dos números estão cenários de abandono, como o encontrado no bairro Cohab, em São Mateus, Norte do Estado. Lá foram resgatados em agosto 22 cães vivendo em um ambiente insalubre e debilitados pela má alimentação.

Em junho, uma operação da Polícia Civil localizou 41 animais em situação de confinamento em um criadouro clandestino localizado em Anchieta, no Sul do Estado.

O levantamento aponta os tipos de violências mais frequentes. Entre eles estão:

  • Envenenamento
  • Abandono - principalmente no período de férias
  • Falta de alimentação e higiene
  • Confinamento em lugares não favoráveis para vida
  • Atropelamento
  • Espancamento/agressão - com chutes, pedaço de madeira, água quente, facão

Em 2024 o número total de casos (420) foi cerca de 8% maior do que o ano de 2023 (389).

Os animais e as cidades

Dos 371 casos, um total de 287 envolveram cachorros. Os maus-tratos, que é considerado crime com punição de multa a prisão, atingiram ainda pássaros, gatos, entre outros bichos. 

O levantamento aponta ainda as cidades que atingiram até dez registros. São elas:

  • Vila Velha - 52
  • Serra - 30
  • Vitória - 29
  • Cariacica - 25
  • Cachoeiro de Itapemirim - 18
  • Guarapari - 18
  • Colatina - 13
  • Nova Venécia - 12 
  • Anchieta - 10

