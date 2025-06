Maus-tratos

Operação resgata 41 animais mantidos em condições insalubres em Anchieta

Gatos de grande porte viviam em gaiolas enferrujadas, sem espaço para se mover; cães da raça Spitz também estavam confinados. Casal que morava na casa e seria responsável pelo local foi preso

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, nesta quarta-feira (18), resgatou 41 animais em situação de maus-tratos em Anchieta, no Sul do Estado. A ação após uma denúncia de que gatos doados em Vila Velha estariam com doenças graves. >